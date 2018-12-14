Иерусалим - город подарков. Ольга Чикина в передаче "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.
Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.
Гостем передачи стала Ольга Чикина – незамысловатая сочинительница песен, мечтавшая стать лётчицей. "Душа глупа, поэтому воздушна. От мысли тяжелее", – говорит она и делится своим ощущением полета, "когда в воздух небо подмешано".
Отвечая на детские вопросы, Ольга рассказывает о том, как пришла к вере в Бога. Для нее "Бог – это надежда".
Ответ на вопрос "Почему Иерусалим такой важный город?": "Иерусалим – это город, в котором живут подарки для тебя. Ты приходи, и он всё подарит. Ты только позволь".
Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Ольгой Чикиной
Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.
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