Определился представитель Израиля на "Евровидении-2017"

Представителем Израиля на международном конкурсе эстрадной песни "Евровидение-2017", который состоится в мае в Киеве, стал певец Имри Зив.

25-летний исполнитель одержал победу в телевизионном отборочном конкурсе "А-кохав а-ба" на Втором канале ИТВ, финал которого состоялся вечером в понедельник, 13 февраля.

Как сообщает радиостанция "Решет Бет", песня, с которой Зив выступит на "Евровидении", будет выбрана представителями "А-кохав а-ба" и Управления телевидения и радиовещания.

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Напомним, победу на "Евровидении-2016", проходившем в Стокгольме, одержала украинская певица Джамала, второе место досталось представительнице Австралии Дэми Им, третье – россиянину Сергею Лазареву. Израильтянин Хови Стар занял 14-е место.

В прошлом Израиль трижды побеждал на "Евровидении": 1978 – Ицхар Коэн и "Alphabeta", с песней "А-Ба-Ни-Би", 1979 – Гали Атари и "Milk and Honey", с песней "Алилуйя", 1998 – Дана Интернешнл, с песней "Дива".

В 2010-2014 годах израильские исполнители не доходили даже до финала. В 2015-м 16-летний израильтянин Надав Гедж, который был самым юным участником конкурса, занял на конкурсе 9-е место. В прошлом году израильтянин Хови Стар оказался на 14-м месте.





