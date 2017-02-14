14 февраля 2017 г.
последняя новость: 09:09
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
08:44 Любовь и секс. Опрос ко Дню всех влюбленных
03:00 Журнал Playboy возобновляет публикацию фотографий полностью обнаженных моделей
00:29 Определился представитель Израиля на "Евровидении-2017"
15:55 Sports Illustrated Swimsuit 2017: на обложке Серена Уильямс и супермодели XX и XXI веков
13:56 "Голые снимки" бывшей королевы красоты Австралии стали темой судебного разбирательства
12:47 Андрей Мерзликин в интеллектуальной комедии Юлии Меньшовой "Друзья"
11:07 Lady Gaga исполнила танец с Траволтой после церемонии "Грэмми". ФОТО
10:18 Скоро в Тель-Авиве: премьера фильма "Год литературы". Интервью с автором
09:24 Театр Гешер представляет: "Сцены из супружеской жизни"
05:52 Названы лауреаты музыкальной премии Grammy 2017, очередной триумф Адель
Досуг

Определился представитель Израиля на "Евровидении-2017"

время публикации: 00:29 | последнее обновление: 07:35 блог версия для печати фото
Имри Зив во время выступления в финале конкурса "А-кохав а-ба". 13 февраля 2017 года
Имри Зив во время выступления в финале конкурса "А-кохав а-ба". 13 февраля 2017 года
Имри Зив (справа) после победы на конкурсе "А-кохав а-ба". 13 февраля 2017 года
ВСЕ ФОТО

Представителем Израиля на международном конкурсе эстрадной песни "Евровидение-2017", который состоится в мае в Киеве, стал певец Имри Зив.

25-летний исполнитель одержал победу в телевизионном отборочном конкурсе "А-кохав а-ба" на Втором канале ИТВ, финал которого состоялся вечером в понедельник, 13 февраля.

Как сообщает радиостанция "Решет Бет", песня, с которой Зив выступит на "Евровидении", будет выбрана представителями "А-кохав а-ба" и Управления телевидения и радиовещания.

- "Евровидение-2016": победа Украины с песней о крымских татарах. Фоторепортаж

Напомним, победу на "Евровидении-2016", проходившем в Стокгольме, одержала украинская певица Джамала, второе место досталось представительнице Австралии Дэми Им, третье – россиянину Сергею Лазареву. Израильтянин Хови Стар занял 14-е место.

В прошлом Израиль трижды побеждал на "Евровидении": 1978 – Ицхар Коэн и "Alphabeta", с песней "А-Ба-Ни-Би", 1979 – Гали Атари и "Milk and Honey", с песней "Алилуйя", 1998 – Дана Интернешнл, с песней "Дива".

В 2010-2014 годах израильские исполнители не доходили даже до финала. В 2015-м 16-летний израильтянин Надав Гедж, который был самым юным участником конкурса, занял на конкурсе 9-е место. В прошлом году израильтянин Хови Стар оказался на 14-м месте.



- Обсудить на странице NEWSru.co.il в Facebook

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Досуг // 9 сентября 2016 г.
"Евровидение-2017" пройдет в Киеве
// NEWSru.co.il // Досуг // 19 мая 2016 г.
Министр финансов Украины допустил возможность отказа от проведения "Евровидения"
// NEWSru.co.il // Досуг // 17 мая 2016 г.
EBU не станет пересматривать итоги конкурса "Евровидение": на следующий год – в Киеве
// NEWSru.co.il // Досуг // 17 мая 2016 г.
EBU рассмотрит петицию с требованием пересмотра результатов "Евровидения"
// NEWSru.co.il // Досуг // 17 мая 2016 г.
Победительнице "Евровидения-2016" Джамале присвоено звание народной артистки Украины
// NEWSru.co.il // Досуг // 16 мая 2016 г.
Представительница Дании в жюри "Евровидения" заявила, что ошибочно дала 12 баллов Украине







  Рейтинг@Mail.ru  
Вторник, 14 февраля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017