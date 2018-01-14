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Closer: президент Франции Макрон в юности написал эротический роман о первой любви

время публикации: 07:06 | последнее обновление: 07:14 блог версия для печати фото
Эммануэль и Брижит Макрон в 2015-м
Брижит Макрон в 2018-м
Эммануэль и Брижит Макрон в 2017-м
ВСЕ ФОТО

Издание Closer утверждает, что нынешний президент Франции Эммануэль Макрон в 1993 году – по всей видимости, под влиянием влюбленности в свою учительницу Брижит Троньё – написал 300-страничный эротический роман.

- Президент Франции Эммануэль Макрон. Фотогалерея

Достоверность этой информации сомнительна. Closer ссылается на бывшую соседку Макрона (не называя ее имени), зарабатывавшую в качестве машинистки, которая утверждает, что 16-летний Эммануэль однажды принес ей рукопись, чтобы она ее перепечатала. По словам бывшей соседки, это был смелый и пикантный роман, имена в котором были вымышлены. Но рукопись она не сохранила.

Редакция Closer отмечает, что именно в 1993-м, в начале учебного года, старшеклассник Эммануэль и его учительница французского Брижит "в четыре руки" перерабатывали текст пьесы Эдуардо де Филиппо "Искусство комедии" для постановки школьного театра.

Публикация в Closer появилась незадолго до выхода в свет официальной биографии Брижит Троньё. Книга поступит в продажу 17 января.

В своей биографии Троньё, в частности, пишет, что Эммануэль в будущем виделся ей скорее как писатель, чем политик.

Эммануэль Макрон родился 21 декабря 1977 года в семье медиков. Получил высшее образование как политолог и менеджер. Работал в банке Ротшильда, где заслужил титул "финансового Моцарта". Был активистом Социалистической партии, дойдя до должности заместителя генерального секретаря при президенте Олланде. Летом 2014-го был назначен министром экономики. Сумел провести экономическую реформу, предусматривающую, в частности, открытие магазинов по воскресеньям. Создал центристскую партию "Вперед, Республика!", в качестве лидера которой одержал победу на президентских выборах в мае 2017 года, став самым молодым президентом в истории Франции.

С 2007 года Макрон женат на своей бывшей учительнице французского языка Брижит Троньё, которая старше его на 24 года и в которую он был влюблён со школьных времён. Своих детей не имеет, у Брижит трое детей от прежнего брака.



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