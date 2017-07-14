14 июля 2017 г.
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Досуг

Концерт Васи Обломова и выставка кошек. Афиша на выходные

время публикации: 08:40 | последнее обновление: 08:46 блог версия для печати фото
Концерт Васи Обломова и выставка кошек. Афиша на выходные

Редакция NEWSru.co.il публикует список культурных и развлекательных мероприятий для всей семьи, которые можно посетить в ближайшие выходные. Билеты – в онлайн-кассе.

В пятницу в Реховоте, а в субботу в Нацрат-Илите театр Moscow State Ballet представит классическую балетную постановку "Дюймовочка" на музыку Чайковского.

- Приобрести билеты на балет "Дюймовочка"

В субботу израильский ТЮЗ Шауля Тиктинера представит в Ришон ле-Ционе премьеру мюзикла "Волк и семеро козлят".

- Приобрести билеты на мюзикл "Волк и семеро козлят"

Вечером в пятницу на открытой сцене башен "Азриэли" в Тель-Авиве пройдет концерт "Времена года" для двух аккордеонов, оркестра и танцовщиков. Будут исполняться произведения Вивальди и Пьяццоллы.

- Приобрести билеты на концерт "Времена года"

В пятницу в театре "Гешер" в Яффо состоится концерт российского музыканта, основателя и лидера группы "Чебоза" Васи Обломова. Он впервые приедет в Израиль, чтобы представить свой новый альбом "Долгая и несчастливая жизнь".

- Приобрести билеты на концерт Васи Обломова

В субботу в Беэр-Шеве пройдет летняя выставка-показ последних достижений в мире породистых кошек и котят.

- Приобрести билеты на выставку-показ последних достижений в мире породистых кошек и котят

Более полный список развлечений на ближайшие выходные см. на сайте Афиша NEWSru.co.il

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