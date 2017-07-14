Концерт Васи Обломова и выставка кошек. Афиша на выходные

Редакция NEWSru.co.il публикует список культурных и развлекательных мероприятий для всей семьи, которые можно посетить в ближайшие выходные. Билеты – в онлайн-кассе.

В пятницу в Реховоте, а в субботу в Нацрат-Илите театр Moscow State Ballet представит классическую балетную постановку "Дюймовочка" на музыку Чайковского.

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В субботу израильский ТЮЗ Шауля Тиктинера представит в Ришон ле-Ционе премьеру мюзикла "Волк и семеро козлят".

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Вечером в пятницу на открытой сцене башен "Азриэли" в Тель-Авиве пройдет концерт "Времена года" для двух аккордеонов, оркестра и танцовщиков. Будут исполняться произведения Вивальди и Пьяццоллы.

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В пятницу в театре "Гешер" в Яффо состоится концерт российского музыканта, основателя и лидера группы "Чебоза" Васи Обломова. Он впервые приедет в Израиль, чтобы представить свой новый альбом "Долгая и несчастливая жизнь".

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В субботу в Беэр-Шеве пройдет летняя выставка-показ последних достижений в мире породистых кошек и котят.

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Более полный список развлечений на ближайшие выходные см. на сайте Афиша NEWSru.co.il