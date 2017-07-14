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Досуг

Израильские музыканты записали рок-оперу в Одессе

время публикации: 14:49 | последнее обновление: 14:56 блог версия для печати фото
Израильские музыканты записали рок-оперу в Одессе

Израильские музыканты Максим и Лариса Кофман опубликовали альбомную версию своей рок-оперы "Пуримшпиль навсегда".

Опера была написана три года назад и поставлена творческим коллективом Theatronix на израильской сцене. Премьера на иврите состоялась в 2016 году в тель-авивском театре "Габима".

Запись альбомной версии оперы в новой аранжировке состоялась весной этого года в Одессе под руководством звукорежиссера Алексея Нагорных. В работе над альбомом приняли участие 32 человека, среди которых солисты театра музкомедии им. М.Водяного, музыканты одесской филармонии, студенты консерватории, а также израильские артисты.

"Пуримшпиль навсегда" — музыкальная драма о жребии, роке и круговороте истории. Авторы рок-оперы Лариса Кофман, Максим Кофман и Евгений Янов пересказали древнееврейскую историю на новый лад, языком "легкого" жанра, подчеркнув универсальность музыкального языка и библейского текста.

Запись рок-оперы доступна для прослушивания на сайте: kofmans.com/purimspiel

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// NEWSru.co.il // Досуг // 17 апреля 2016 г.
Рок-опера "Пуримшпиль навсегда!" будет показана в Гиватаиме
// NEWSru.co.il // Досуг // 20 марта 2016 г.
Theatronix покажет в "Габиме" рок-оперу "Пуримшпиль навсегда!"







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