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"Заповедник 84": Киевский дрифт. Злободневные частушки. Коварное обогащение урана. Мультсатира

время публикации: 20:03 | последнее обновление: 20:03 блог версия для печати фото
"Заповедник 84": Киевский дрифт. Злободневные частушки. Коварное обогащение урана. Мультсатира

В воскресенье, 14 июля, проект "Заповедник" представил новую, 84-ю, серию сатирического мультипликационного сериала.

В новой серии: Зеленский, Порошенко, Тимошенко, Вакарчук, Медведчук, Саакашвили, Путин и Песков в сиквеле ”Форсаж – 2019. Киевский дрифт” участвуют в гонках на выборах в Раду. Путин, Рогозин, Матвиенко, Володин, Золотов, Захарова, Сечин, Зеленский, Трамп, Эрдоган с частушками на злободневные темы. Трамп, Рухани, Помпео, Ын, а также Путин и Меркель в шпионском триллере по мотивам "Агента 007": супершпион Дональд Бонд противостоит Доктору Зло – Рухани.

В этом выпуске нашли отражение: предстоящие досрочные парламентские выборы на Украине; заявление Роскосмоса о готовности отправить на Луну 3-D принтер для печати лунной станции; предложение Минсельхоза начать регулировать сбор грибов и ягод; заявление Зеленского о том, что Трамп - единственный, кто может остановить "Северный поток-2"; 25-летие пребывания Лукашенко на высшем посту в Беларуси; отмена телемоста между "Россией-1" и украинским каналом NewsOne из-за протестов на Украине; заявление организации по атомной энергии Ирана о начале обогащения урана выше уровня, предусмотренного ядерной сделкой.

Все выпуски "Заповедника" (DW)

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