Дневник кота в стиле Тарантино. Рон Шойтов в передаче "Детские недетские вопросы"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стал 16-летний Рон Шойтов – уроженец Израиля, старшеклассник, доброволец службы скорой помощи "Маген Давид Адом", изучающий литературу по университетской программе и мечтающий стать кинорежиссером "в стиле Квентина Тарантино".

При этом свой первый фильм Рон видит комедией. Понимая, что ученическая киноработа неизбежно окажется не идеальной, он надеется, что зрителю картина понравится: "Даже если снято плохо, но написано хорошо, она будет смешной".

Рассказывая о своем коте, он говорит, что тот пишет дневник. Иногда у Рона получается подсмотреть в его записи и узнать кое-что о себе.

Рон считает, что можно не бояться смерти, когда сделал всё, что наметил в жизни. Когда ему было три года, он говорил, что для того, чтобы не бояться умереть, достаточно включить свет.

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Роном Шойтовым

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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