18+
14 июня 2019 г.
последняя новость: 08:11
Первый еврейский мэр греческого города
Книжный пир
Почему сон перед телевизором приводит к ожирению?
Торговцы яблоками раздора: из-за кого Россия стала одной из наименее миролюбимых стран мира
ТОП-5 продуктов для женского либидо
Почему тело Элины Быстрицкой хотят эксгумировать?
Бомба в рот
7 распространенных ошибок в макияже
Избрание Зеленского - это удар по антисемитизму
500 израильских магнатов богаче государства
Война ислама с христианским крестом
"Сделка века" подведет Израиль под новую войну
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
07:05 Дневник кота в стиле Тарантино. Рон Шойтов в передаче "Детские недетские вопросы"
15:41 "Территория страсти" Александра Балуева – в Израиле
10:29 "Щелкунчик" Московского цирка на льду: старая сказка в новом формате
19:50 Мира Сорвино призналась в том, что ее изнасиловали
16:00 Rest&Relax: таких низких цен раньше не было – кто не успеет, тот рискует опоздать
14:29 Директор школы, "позаимствовавший" мысли Эштона Кутчера, отстранен от работы
13:39 Взломан архив Radiohead: музыканты достойно отразили атаку шантажистов
08:31 PNAS: большинство переживших разрыв выбирают нового партнера, похожего на прежнего
15:48 "Спаситель мира" кисти да Винчи обнаружен на яхте саудовского принца
14:22   "Великий Гэтсби": мечта, книга и балет о "веке джаза"
Загрузка...
Досуг

Дневник кота в стиле Тарантино. Рон Шойтов в передаче "Детские недетские вопросы"

время публикации: 07:05 | последнее обновление: 07:05 блог версия для печати фото
Рон Шойтов
Рон Шойтов и Дмитрий Брикман

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стал 16-летний Рон Шойтов – уроженец Израиля, старшеклассник, доброволец службы скорой помощи "Маген Давид Адом", изучающий литературу по университетской программе и мечтающий стать кинорежиссером "в стиле Квентина Тарантино".

При этом свой первый фильм Рон видит комедией. Понимая, что ученическая киноработа неизбежно окажется не идеальной, он надеется, что зрителю картина понравится: "Даже если снято плохо, но написано хорошо, она будет смешной".

Рассказывая о своем коте, он говорит, что тот пишет дневник. Иногда у Рона получается подсмотреть в его записи и узнать кое-что о себе.

Рон считает, что можно не бояться смерти, когда сделал всё, что наметил в жизни. Когда ему было три года, он говорил, что для того, чтобы не бояться умереть, достаточно включить свет.

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Роном Шойтовым

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

Передача "Детский недетский вопрос" в Facebook

Подписаться на YouTube-канал программы "Детский недетский вопрос"

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Досуг // 7 июня 2019 г.
Жизнь как бонус. Леонид Канфер в программе "Детский недетский вопрос"
// NEWSru.co.il // Досуг // 31 мая 2019 г.
Как растут мышцы души? Александр Генис в программе "Детский недетский вопрос"
// NEWSru.co.il // Досуг // 10 мая 2019 г.
"Прильнуть к другим". Режиссер Сергей Ливнев в программе "Детский недетский вопрос"
// NEWSru.co.il // Досуг // 19 апреля 2019 г.
Зачем знания и почему лысина. Научный журналист Александр Соколов в программе "Детский недетский вопрос"
// NEWSru.co.il // Досуг // 12 апреля 2019 г.
"Бог - это программист". Владимир Яковлев в программе "Детский недетский вопрос"
// NEWSru.co.il // Досуг // 5 апреля 2019 г.
"Думать надо меньше". Михаил Лабковский в программе "Детский недетский вопрос"
// NEWSru.co.il // Досуг // 29 марта 2019 г.
"Поле боли". Наталья Крель в программе "Детский недетский вопрос"
// NEWSru.co.il // Досуг // 15 марта 2019 г.
"Нет времени на скуку". Евгений Гришковец в программе "Детский недетский вопрос"
// NEWSru.co.il // Досуг // 1 марта 2019 г.
"Дитя Холокоста", польский еврей Яков Векслер в передаче "Детский недетский вопрос"
// NEWSru.co.il // Досуг // 22 февраля 2019 г.
"Жить с чистой совестью". Александр Дов в передаче "Детские недетские вопросы"
// NEWSru.co.il // Досуг // 15 февраля 2019 г.
"Как бы быть счастливым". Виктор Шендерович в передаче "Детский недетский вопрос"
// NEWSru.co.il // Досуг // 8 февраля 2019 г.
Одним словом - война. Аркадий Бабченко в передаче "Детский недетский вопрос"
// NEWSru.co.il // Досуг // 1 февраля 2019 г.
"Стараться не огорчать Бога". Андрей Максимов в передаче "Детский недетский вопрос"
// NEWSru.co.il // Досуг // 25 января 2019 г.
"Делать то, что интересно". Художник Флоренский в передаче "Детский недетский вопрос"
// NEWSru.co.il // Досуг // 18 января 2019 г.
"Не будь сволочью". Эдуард Кузнецов в программе "Детский недетский вопрос"
// NEWSru.co.il // Досуг // 4 января 2019 г.
Ария Богу. Незрячая певица Нафсет Чениб в программе "Детский недетский вопрос"
// NEWSru.co.il // Досуг // 28 декабря 2018 г.
Талант радоваться жизни. Алексей Талай в программе "Детский недетский вопрос"
// NEWSru.co.il // Досуг // 14 декабря 2018 г.
Иерусалим - город подарков. Ольга Чикина в передаче "Детский недетский вопрос"
// NEWSru.co.il // Досуг // 7 декабря 2018 г.
"Жизнь - потрясающая бесцельность". Вадим Жук в программе "Детский недетский вопрос"
// NEWSru.co.il // Досуг // 30 ноября 2018 г.
Зачем режиссер сидит в шкафу. Инна Лесина отвечает на детские вопросы
// NEWSru.co.il // Досуг // 23 ноября 2018 г.
Иерусалимский паркур. Михаил Король отвечает на детские вопросы
// NEWSru.co.il // Досуг // 9 ноября 2018 г.
Передача "Детский недетский вопрос": 1 год на NEWSru.co.il





  Rating@Mail.ru  
Пятница, 14 июня 2019 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2019