"Евровидение-2017": победил португалец, представитель Болгарии, уроженец Москвы, – второй

В Киеве завершился 62-й международный конкурс эстрадной песни "Евровидение". В нем принимали участие 42 страны.

- Финал "Евровидения-2017": победа португальца. Фоторепортаж

В финале "Евровидения-2017" за победу боролись 26 стран, 20 из которых определились по результатам полуфиналов, прошедших 9 и 11 мая. Вместе с ними в финале участвовали Украина, победительница прошлогоднего конкурса, проходившего в Стокгольме, и организатор нынешнего "Евровидения", и страны "Большой пятерки" – Германия, Испания, Великобритания, Италия и Франция.

Финал конкурса состоялся в субботу, 13 мая, в Международном выставочном центре, зрительный зал главной арены которого вмещает примерно 11 тысяч человек. Все билеты на шоу были проданы.

Прямую трансляцию финала смотрели более 200 миллионов телезрителей из разных стран. На конкурс были аккредитованы около двух тысяч журналистов.

Победитель был определен по результатам смешанного голосования (50% – профессиональное жюри, 50% – телезрители).

Победу на "Евровидении-2017" одержал представитель Португалии Сальвадор Собрал. 27-летний певец, исполнивший композицию под названием "Amar Pelos Dois", набрал 758 баллов.

Португалец приехал в Киев только на открытие конкурса 7 мая – последним из всех участников, и не принимал участия в репетициях из-за порока сердца, которым страдает с детства. По информации СМИ, до конца текущего года Собралу необходимо найти донора.

Второе место досталось представителю Болгарии, уроженцу Москвы Кристиану Костову с песней "Beautiful Mess", набравшему 615 баллов. Третье место заняла молдавская группа Sunstroke Project с композицией "Hey Mamma" (374 балла).

В первую пятерку вошли также Бельгия (363 балла) и Швеция (344 балла).

Израильтянин Имри Зив с песней "I Feel Alive" оказался на 23-м месте, набрав 39 баллов и опередив Украину (36 баллов), Германию (6 баллов) и Испанию (5 баллов).

Напомним, что в минувшем году победителем конкурса стала украинская певица Джамала, второе место досталось представительнице Австралии Дэми Им, третье – россиянину Сергею Лазареву. Израильский певец Хови Стар занял 14-е место.

В прошлом Израиль трижды побеждал на "Евровидении": 1978 – Ицхар Коэн и "Alphabeta", с песней "А-Ба-Ни-Би", 1979 – Гали Атари и "Milk and Honey", с песней "Алилуйя", 1998 – Дана Интернешнл, с песней "Дива".