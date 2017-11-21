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Досуг

Miss International 2017: победила красавица из Индонезии

время публикации: 14 ноября 2017 г., 12:04 | последнее обновление: 14 ноября 2017 г., 12:14 блог версия для печати фото
Кевин Лилиана на конкурсе Miss International 2017
Конкурс Miss International 2017
Конкурс Miss International 2017
ВСЕ ФОТО

Во вторник, 14 ноября, в Токио состоялся финал международного конкурса красоты Miss International, который проводился в 57-й раз.

В конкурсе участвовали красавицы из 70 стран. В финальный ТОП-15 попали конкурсантки из Австралии, Великобритании, Венесуэлы, Ганы, Гондураса, Индонезии, Кюрасао, Лаоса, Панамы, Словакии, Таиланда, Финляндии, Эквадора, Южной Африки, Японии.

Победительницей конкурса была объявлена "Мисс Индонезия" 21-летняя Кевин Лилиана. Она же была удостоена титула Miss Best Dresser.

Титул первой вице-мисс был присужден "Мисс Кюрасао" Шанель Марии. Второй вице-мисс названа студентка из Венесуэлы Диана Кросе. Титула третьей вице-мисс удостоена Амбер Дью из Австралии, она получила титул Miss Perfect Body. Четвертой вице-мисс стала японка Нацуки Цуцуи, которая также была признана победительницей шоу-конкурса "Мисс национальный костюм".

Израиль от участия воздержался, Ближний Восток, как и в прошлом году, был представлен только Ливаном.

Израиль не участвует в конкурсе Miss International с 2015 года (по версии СМИ, из-за отсутствия спонсора). В 2014-м Израиль на конкурсе представляла Шани Хазан, королева красоты Израиля 2012 года.

В настоящее время победительница израильского национального конкурса красоты Ротем Раби находится в китайском городе Санья, где 18 ноября пройдет финал конкурса Miss World 2017.

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