Андрей Макаревич обвинил британскую рок-группу Radiohead в плагиате

Лидер "Машины времени" Андрей Макаревич обвинил известную британскую рок-группу Radiohead в копировании клипа на песню "Место, где свет", сообщает РИА Новости.

"Очень некрасиво группа Radiohead содрала свой клип "Lift" с нашего клипа "Место, где свет" – мы его сняли с "Машиной" 11 сентября 2001 года", – написал музыкант на своей странице в социальной сети Facebook.

Как отмечает агентство, клип Radiohead на песню "Lift" был опубликован на официальном канале группы на видеохостинге YouTube 12 сентября.

Макаревич выложил в Facebook видеоклипы "Машины времени" и Radiohead, предложив подписчикам сравнить их. В обоих клипах действие происходит в лифте.