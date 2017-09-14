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Андрей Макаревич обвинил британскую рок-группу Radiohead в плагиате

время публикации: 03:30 | последнее обновление: 03:33 блог версия для печати фото
Андрей Макаревич

Лидер "Машины времени" Андрей Макаревич обвинил известную британскую рок-группу Radiohead в копировании клипа на песню "Место, где свет", сообщает РИА Новости.

"Очень некрасиво группа Radiohead содрала свой клип "Lift" с нашего клипа "Место, где свет" – мы его сняли с "Машиной" 11 сентября 2001 года", – написал музыкант на своей странице в социальной сети Facebook.

Как отмечает агентство, клип Radiohead на песню "Lift" был опубликован на официальном канале группы на видеохостинге YouTube 12 сентября.

Макаревич выложил в Facebook видеоклипы "Машины времени" и Radiohead, предложив подписчикам сравнить их. В обоих клипах действие происходит в лифте.

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