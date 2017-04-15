15 апреля 2017 г.
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Досуг

ЕВС: Россию могут отстранить от участия в конкурсе "Евровидение-2018"

время публикации: 07:26 | последнее обновление: 07:26 блог версия для печати фото
ЕВС: Россию могут отстранить от участия в конкурсе "Евровидение-2018"

Европейский вещательный союз (ЕВС) рассмотрит возможность отстранения России от песенного конкурса "Евровидение" в 2018 году, сообщили в организации порталу "Лента.ру".

"В приоритете у нас само шоу. Любое решение о том, какие действия предпринять по поводу сложившейся ситуации, будет принято только после мероприятия", – заявили в ЕВС.

Ранее гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст пообещал, что певица Юлия Самойлова выступит от России на конкурсе "Евровидение" в 2018 году, отметив, что это обсуждалось с ЕВС.

14 апреля ЕВС официально подтвердил, что Россия не примет участие в международном музыкальном конкурсе "Евровидении-2017". Соответствующее заявление было размещено на сайте музыкального конкурса. В заявлении сказано, что после подтверждения запрета на въезд российской певицы Юлии Самойловой на территорию Украины, ЕВС предложил России два варианта: участвовать в конкурсе дистанционно или выбрать другую кандидатуру для участия. Оба предложения "Первый канал" российского телевидения отклонил и отказался транслировать конкурс. "К сожалению, это означает, что Россия больше не сможет принять участие в конкурсе в этом году. Мы очень хотели, чтобы все 43 страны смогли принять участие, и сделали все возможное для достижения этой цели", – сказано в заявлении ЕВС.

Юлия Самойлова прокомментировала происшедшее агентству РИА Новости: "Конечно, я расстроилась потому что это моя мечта. Я до последнего надеялась, что этот вопрос можно будет разрешить, но, к сожалению, не вышло". Она добавила, что не знает, поедет ли на конкурс в 2018 году, но уверена, что "Евровидение" еще будет в ее жизни.

Напомним, что 22 марта Служба безопасности Украины запретила певице Юлии Самойловой, инвалиду-колясочнице, въезд на территорию страны в течение трех лет. Данное решение было принято в связи с тем, что в 2015 году певица выступала в аннексированном Россией Крыму, тем самым нарушив украинское законодательство.

В России назвали это решение политическим, а ВГТРК сообщила, что российские каналы не намерены транслировать "Евровидение" в этом году.

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