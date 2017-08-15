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Досуг

Скандал вокруг "Матильды": адвокат Учителя грозит Поклонской уголовным расследованием

время публикации: 12:12 | последнее обновление: 12:12 блог версия для печати фото
Скандал вокруг "Матильды": адвокат Учителя грозит Поклонской уголовным расследованием

Константин Добрынин, адвокат режиссера Алексея Учителя, направил письмо депутату Госдумы Наталье Поклонской, в котором предупреждает: развернутая ею кампания против выхода на экраны фильма "Матильда" может привести к возбуждению уголовного дела в отношении экс-прокурора Крыма.

Об этом пишет во вторник, 15 августа, новостное агентство "Интерфакс". "Полагаем уместным предостеречь вас от продолжения противоправного антиобщественного поведения с тем, чтобы не допустить более опасного правонарушения, в том числе и совершения преступления", – говорится в послании адвоката.

Добрынин подчеркивает, что "возможные последствия для должностного лица, если эти действия не будут прекращены, чреваты привлечением к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности, включая отстранение от занимаемой должности".

"Оставляем за собой право в случае совершения вами указанных деяний воспользоваться правом потребовать соблюдения конституционного принципа равенства перед законом и судом и применения к вам механизма уголовной репрессии как крайнего метода правового регулирования, чреватого лишением депутатской неприкосновенности и привлечением к уголовной ответственности" – предупреждает Добрынин.

Адвокат пояснил, что к этому шагу его подтолкнули публичные заявления Поклонской, и, в частности, подозрения в экстремизме, якобы обнаруженном в действиях чиновников минкультуры РФ, выдавших фильму прокатное удостоверение, а также многочисленные депутатские запросы с требованием всевозможных поверок в отношении создателей "Матильды".

Он также ставит депутату Госудмы в вину "введение в заблуждение госорганов якобы экспертным заключением о фильме", возможное давление на своих бывших подчиненных – прокуроров Симферополя – для запрета трейлеров фильма в кинотеатрах и заявления о необходимости "дифференцированного подхода к соблюдению законности в различных регионах России".

Добрынин напоминает, что публично высказанное должностным лицом намерение совершить противозаконные действия, которые могут ущемить права и свободы граждан, послужить оправданием посягательств на конституционный строй, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, относятся к противоправным деяниям.

Ранее адвокат Учителя направил жалобу на Наталью Поклонскую спикеру Госдумы Вячеславу Володину и просил организовать проверку действий экс-прокурора Крыма против фильма "Матильда", в которые, по его мнению, "нарушают правила депутатской этики".

Напомним, что премьера фильма "Матильда" состоится 6 октября в Мариинском театре Санкт-Петербурга, а в прокат картина выйдет 26 октября.

На прошлой неделе минкульт РФ выдал ленте, посвященной роману будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской, прокатное удостоверение – несмотря на призывы Поклонской и ее единомышленников этого не делать.

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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Досуг // 10 августа 2017 г.
"Матильде" выдано прокатное удостоверение. Минкульт не нашел причин для запрета
// NEWSru.co.il // В мире // 8 ноября 2016 г.
Наталья Поклонская утверждает: ей никто не запрещал высказываться публично
// NEWSru.co.il // В мире // 7 ноября 2016 г.
Поклонской рекомендовано замолчать: она не соответствует курсу на "профессионализм"
// NEWSru.co.il // В мире // 2 ноября 2016 г.
Депутат Госдумы Поклонская намеревается запретить фильм Алексея Учителя







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