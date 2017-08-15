Патрисия Каас даст в Израиле единственный концерт

28 сентября в зале "Гейхаль а-Тарбут" в Тель-Авиве состоится единственный в Израиле концерт легендарной французской певицы Патрисии Каас.

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На концерте Патрисия Каас исполнит и свои новые песни, и, конечно, самые известные хиты - "Mon mec a moi", "Une derniere semaine a New-York", "Kennedy Rose", "Ceux Qui N'ont Rien", "Entrer Dans La Lumiere" и многие другие. Зная, что среди множества поклонников ее творчества в Израиле довольно много русскоязычных, певица вполне может удивить публику исполнением песен на русском языке – например, старинным романсом "Очи черные", всемирно известными "Подмосковными вечерами" Соловьева-Седого или проникновенной "Мне нравится" Таривердиева. Обязательно прозвучат "Mademoiselle chante le blues", но в новой, довольно неожиданной версии, и абсолютно новая песня "Madame tout le monde" ("Обычная женщина"), наверное, максимально отражающая внутреннее душевное состояние сегодняшней Патрисии Каас – взрослой, мудрой, но такой же хрупкой и ранимой…

Публикуется по материалам PR-агентства