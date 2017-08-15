Российский телеведущий Андрей Малахов уходит в декретный отпуск

Популярный российский телеведущий Андрей Малахов сообщил, что уходит в "декретный отпуск", так как его супруга Наталья Шкулева ждет ребенка, передает РИА Новости.

"Спешу обрадовать добрых граждан и тех, кто в течение шести лет нашего брака атаковывал мою жену бесцеремонными расспросами о перинатальной ситуации в семье. Да, мы с Наташей ждем первенца!" – написал Малахов в журнале Starhit, главным редактором которого он является.

По словам 45-летнего тележурналиста, он пока не знает, как долго будет находиться в отпуске.