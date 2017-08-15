Певица Тейлор Свифт выиграла суд по делу о сексуальных домогательствах

Американская поп-звезда Тейлор Свифт выиграла иск против радиоведущего Дэвида Мюллера, которого обвиняла в сексуальных домогательствах. Суд удовлетворил требование певицы и обязал Мюллера выплатить женщине 1 доллар США.

Как утверждала Свифт, в 2013 году, на вечеринке, когда они с Мюллером вместе фотографировались, ди-джей задрал певице юбку и схватил Свифт за ягодицу.

Инцидент получил огласку в 2015 году, когда после жалобы певицы Мюллер был уволен с радиостанции, где работал, и подал на Тейлор Свифт в суд за клевету.

После этого певица подала на Мюллера встречный иск, обвинив ди-джея в сексуальных домогательствах.

Выигранное Свифт дело получило широкое освещение в СМИ как благодаря смелому поведению Свифт в зале суда, так и благодаря тому, как мать женщины объяснила, почему отговорила дочь обратиться в полицию сразу после случившегося.

По словам Андреи Свифт, матери поп-звезды, она отсоветовала дочери идти в полицию, потому что "не хотела, чтобы это событие определило ее жизнь".

Адвокат певицы объяснил, что Свифт потребовала от Мюллера компенсацию в размере одного доллара, поскольку целью иска являлось не получение денег, а напоминание всем женщинам о том, что "только они решают, как можно обращаться с их телом".

Напомним, 27-летняя поп-звезда в прошлом году возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых певиц в мире по версии Forbes





