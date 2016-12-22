Эротическое кабаре Crazy Horse готовится к первым гастролям в Израиле

В феврале в тель-авивском клубе "Ридинг 3" пройдут гастроли знаменитого парижского эротического шоу Crazy Horse. Это будут первые гастроли кабаре в Израиле.

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Организаторы обращают внимание на два обстоятельства: 1) лицам до 18 лет вход на представления строго воспрещен, 2) открытие клуба "Ридинг 3" – за полтора часа до начала мероприятия.

В Тель-Авиве Crazy Horse выступят с программой "Forever Crazy" ("Безумны навсегда"), состоящей из лучших классических номеров кабаре и новых оригинальных постановок блестящего французского хореографа Филиппа Декуфле, прославившегося, в частности, постановкой открытия Олимпийских игр в Альбервилле и представления "Цирка Дю Солей".

Этому шоу уже аплодировали в Бонне, Женеве, Каннах, Монреале, Квебеке, Мадриде, Киеве, Москве, Санкт-Петербурге, Гонконге и многих других центрах культуры Европы, Азии и Америки. Оно задумано и поставлено как посвящение и дань памяти художнику-авангардисту Алену Бернардену – отцу-основателю самого скандального представления в мире. Свою идею Бернарден объяснял просто: зрители не должны приходить смотреть на конкретную звезду, ведь в их распоряжении целое шоу. Поэтому каждая участница шоу – жемчужина, обладающая не только природной статью и грацией, но и профессиональной подготовкой гимнастки или танцовщицы.

Кабаре Crazy Horse было основано Бернарденом в 1951 году и стало таким же символом Парижа, как Эйфелева башня и Елисейские поля. До 2001 года кабаре можно было увидеть только в Париже. Около 15 лет назад открылась постоянная площадка Crazy Horse в Лас-Вегасе. В Crazy Horse Paris работают 50 танцовщиц из 15 стран, в том числе – Франции, Австралии, Новой Зеландии, России, Италии, Азербайджана, Швейцарии и Румынии.