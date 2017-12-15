"У зла рейтинг больше". На детские вопросы отвечает телеоператор Игорь Горелик

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем очередной передачи нового цикла стал Игорь Горелик – израильский телеоператор, освещавший 11 войн и военных конфликтов.

Пятилетный мальчик спросил: "А ты видел страшное?" Игорь рассказывает, что стал свидетелем взрыва автобуса, бросил машину, первым забежал в этот автобус и "в горячке начал снимать". Телезрители этих кадров не увидели. "Такое нельзя показывать", – говорит Горелик.

"А почему ты стал снимать?" – спрашивает ведущий. Ответ: "Это моя работа. Я обязан был это делать".

"Не помогать людям, а снимать?" "Я сначала сниму, а потом помогу. Один кадр я сниму, а потом помогу".

Девочка спрашивает: "Мама, а почему корреспонденты такие злые, только плохое показывают?" "У зла рейтинг больше, – считает Горелик. – Потому что зло это запредельное, это то, чего не должно быть".

В то же время Игорь Горелик называет себя счастливым человеком, которому работа доставляет удовольствие. Новости считает "тяжелым наркотиком".

Одной из самых удачных своих съемок он считает работу на ливанской границе во время войны с "Хизбаллой", когда был подбит израильский танк, и операторы снимали операцию по его эвакуации. В этот момент прилетел снаряд, который попал в башню одного из танков, задействованных в операции. Горелик продолжал снимать, и камера зафиксировала, как из пораженного снарядом танка выбирается израильский солдат – целый и невредимый.

Шестилетняя девочка спрашивает: "Каким бы цветом нарисовать себя?" Себя Игорь Горелик нарисовал бы черным цветом: "Он самый контрастный". И далее, уже о другом: "В черно-белой фотографии очень хорошо видно человека".

Трехлетний мальчик спросил: "Что ты можешь подарить мне? Я хочу всё". Ведущий уточняет: представь, что ты всемогущ, но подарить можешь только что-то одно. "Видеть то, что никто не видит", – именно такую способность дарит ребенку телеоператор Игорь Горелик.

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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Программа "Детский недетский вопрос" с Игорем Гореликом