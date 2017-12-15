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Досуг

"У зла рейтинг больше". На детские вопросы отвечает телеоператор Игорь Горелик

время публикации: 06:01 | последнее обновление: 06:03 блог версия для печати фото
"У зла рейтинг больше". На детские вопросы отвечает телеоператор Игорь Горелик
"У зла рейтинг больше". На детские вопросы отвечает телеоператор Игорь Горелик
"У зла рейтинг больше". На детские вопросы отвечает телеоператор Игорь Горелик

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем очередной передачи нового цикла стал Игорь Горелик – израильский телеоператор, освещавший 11 войн и военных конфликтов.

Пятилетный мальчик спросил: "А ты видел страшное?" Игорь рассказывает, что стал свидетелем взрыва автобуса, бросил машину, первым забежал в этот автобус и "в горячке начал снимать". Телезрители этих кадров не увидели. "Такое нельзя показывать", – говорит Горелик.

"А почему ты стал снимать?" – спрашивает ведущий. Ответ: "Это моя работа. Я обязан был это делать".

"Не помогать людям, а снимать?" "Я сначала сниму, а потом помогу. Один кадр я сниму, а потом помогу".

Девочка спрашивает: "Мама, а почему корреспонденты такие злые, только плохое показывают?" "У зла рейтинг больше, – считает Горелик. – Потому что зло это запредельное, это то, чего не должно быть".

В то же время Игорь Горелик называет себя счастливым человеком, которому работа доставляет удовольствие. Новости считает "тяжелым наркотиком".

Одной из самых удачных своих съемок он считает работу на ливанской границе во время войны с "Хизбаллой", когда был подбит израильский танк, и операторы снимали операцию по его эвакуации. В этот момент прилетел снаряд, который попал в башню одного из танков, задействованных в операции. Горелик продолжал снимать, и камера зафиксировала, как из пораженного снарядом танка выбирается израильский солдат – целый и невредимый.

Шестилетняя девочка спрашивает: "Каким бы цветом нарисовать себя?" Себя Игорь Горелик нарисовал бы черным цветом: "Он самый контрастный". И далее, уже о другом: "В черно-белой фотографии очень хорошо видно человека".

Трехлетний мальчик спросил: "Что ты можешь подарить мне? Я хочу всё". Ведущий уточняет: представь, что ты всемогущ, но подарить можешь только что-то одно. "Видеть то, что никто не видит", – именно такую способность дарит ребенку телеоператор Игорь Горелик.

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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Программа "Детский недетский вопрос" с Игорем Гореликом

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