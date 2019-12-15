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NEWSru.co.il :: Досуг15 декабря 2019 г., 19:15

"Заповедник 102": Хороним русский спорт. Троянский конь для Зеленского. Мультсатира

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&quot;Заповедник 102&quot;: Хороним русский спорт. Троянский конь для Зеленского. Мультсатира

В воскресенье, 15 декабря, проект "Заповедник" представил новую, 102-ю, серию сатирического мультипликационного сериала.

В новом, 102-м выпуске: 1. Кладбищенская сценка: Путин и сотоварищи хоронят свои понты и российский спорт, но с расчетом через четыре года выкопать их обратно и снова начать игры с WADA. 2. "Нормандский формат" становится новой "Илиадой": в роли Одиссея – Путин, в роли Париса - Зеленский, в роли Троянского коня ЛНР и ДНР. 3. В новом выпуске передачи "Где? Когда? За что?" участвуют знатоки Медведев, Песков, Володин, Матвиенко, Золотов, Собянин и российская Фемида-Путин. На этот раз они должны состряпать приговоры Тверского суда.

В этой серии нашли отражение: введение исполкомом WADA санкций против России, в рамках которых ей запрещается ближайшие четыре года во время выступлений на чемпионатах мира и Олимпийских играх использовать российский флаг и гимн; прошедший в Париже саммит в "нормандском формате" с участием Зеленского, Макрона, Меркель и Путина; очередная серия приговоров по так называемому "московскому делу".

Все выпуски "Заповедника" (DW)

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