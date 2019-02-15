"Как бы быть счастливым". Виктор Шендерович в передаче "Детский недетский вопрос"

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи вновь стал Виктор Шендерович – писатель, сатирик, публицист, актер и драматург, с недавних пор российский пенсионер.

Это была третья передача "Детский недетский вопрос" с Шендеровичем, первые две были записаны в 2014 и 2017 годах. Некоторые вопросы, звучавшие прежде, были заданы вновь. Так, например, снова прозвучала просьба японской девочки: "Одним словом сказать, о чем ты думаешь всю свою жизнь". Виктор уложился в четыре слова "как бы быть счастливым", дословно повторив свой ответ позапрошлого года.

Если бы он был всемогущим, то подарил бы маленькому мальчику "понимание уникальности себя".

А если бы вдруг посчастливилось найти волшебную палочку, то два из трех желаний он бы потратил на возможность поговорить с Богом и записать это интервью.

"В моей системе координат Бог – это этика", – говорит Шендерович, ссылаясь на Декарта и Спинозу.

Успехом в мире взрослых он считает реализацию божьего дара. Отдельным везением – чтобы это было нужно людям.

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Виктором Шендеровичем

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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