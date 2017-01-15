"Русский балет" из Санкт-Петербурга представляет: премьера "Дон Кихота"

После триумфа прошлогодних гастролей Санкт-Петербургский "Русский балет" вновь приезжает в Израиль. На этот раз знаменитый коллектив представит израильским любителям балетного искусства жемчужину классического балета – балет "Дон Кихот" Людвига Минкуса по мотивам бессмертного романа М.Сервантеса "Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский".

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Премьерный показ новой постановки пройдет в феврале 2017 года в Санкт-Петербурге в Государственном Эрмитаже, а мировая премьера балета состоится в нашей стране – с 12 по 18 апреля 2017 года.

Знаменитый Театр "Русский балет" Санкт-Петербурга был создан в 1990 году династией профессиональных солистов и артистов балета Мариинского театра, насчитывающей уже более ста лет. В его состав вошли солисты и артисты Санкт-Петербургских театров, а также молодые артисты – выпускники Академии русского балета имени А.Я.Вагановой.

Отличительной особенностью театра является его приверженность классическому балету: старым редакциям, в которых бережно сохраняется оригинальная хореография, безукоризненное следование канону, строгое соблюдение принципов классики и утонченный хореографический "петербургский" стиль.

"Дон Кихот", спектакль который предстоит увидеть израильской публике– балет по мотивам бессмертного романа М.Сервантеса "Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанчский", над созданием которого трудились великий русский балетмейстер Мариус Петипа и выдающийся балетный композитор Людвиг Минкус. Премьера балета, признанного критиками шедевром классического балетного искусства, состоялась почти 150 лет назад, в 1869 году в московском Большом театре.

"Дон Кихот" – яркий, красочный, эмоциональный спектакль, полный блестящих хореографических решений. М.Петипа мастерски воплотил жизнерадостность героев в динамичных, зажигательных танцах. Балет получил долгую сценическую жизнь, и пережил несколько редакций. Решающую роль в судьбе спектакля сыграла постановка Александра Горского на сцене Мариинского театра в 1902 году. Горский освежил старинный балет, добавил новые номера, бережно сохранив при этом хореографические находки Петипа и музыку Минкуса.

Оригинальную хореографическую версию Горского-Петипа в исполнении Петербургского Театра "Русский балет" и увидят израильтяне в апреле 2017 года. Эта редакция входит в пятерку самых знаменитых балетов мировой классики и остается одним из наиболее любимых зрителями спектаклей, дарящих публике яркие эмоции и праздничное настроение.

По материалам PR-агентства