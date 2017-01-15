15 января 2017 г.
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Досуг

Валерий Меладзе отмечает тройной юбилей в Израиле

время публикации: 15:10 | последнее обновление: 15:17 блог версия для печати фото
Валерий Меладзе

Валерий Меладзе, один из самых популярных исполнителей российской эстрады, познакомит израильских зрителей со своей новой юбилейной концертной программой. В апреле в Ашдоде, Хайфе и Тель-Авиве прозвучат его самые популярные и любимые публикой песни, а также совершенно новые композиции.

-Приобрести билеты на концерт Валерия Меладзе.

Фамилия Меладзе давно и прочно ассоциируется с хорошей, высококачественной музыкой. Песни в исполнении Валерия, написанные его братом Константином, сразу становятся хитами, остаются ими на протяжении многих лет и любимы везде, где говорят по-русски.

Валерий Меладзе недавно отпраздновал свой 50-летний юбилей, а также двадцать лет со дня выхода судьбоносного альбома "Сэра" и тридцать – с того момента, как он и его брат Константин связали свою жизнь с музыкой.

Этот артист умеет создать в зале атмосферу тепла и доверия и наладить незримый диалог с публикой, результатом которого становятся эмоции и ощущения, которые трудно описать словами. Валерий Меладзе, которого называют первым голосом России – один из самых прославленных певцов, популярность которого с каждым годом только растет.

За 30 лет творческой деятельности певец стал лауреатом многих эстрадных конкурсов и обладателем престижных наград в мире популярной музыки. На сегодняшний день он уверенно входит в десятку самых популярных и востребованных российских исполнителей. На счету артиста десять альбомов, он многократный лауреат музыкальных премий.

Публикуется по материалам PR-агентства

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