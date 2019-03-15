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Досуг

"Нет времени на скуку". Евгений Гришковец в программе "Детский недетский вопрос"

время публикации: 07:27 | последнее обновление: 07:27 блог версия для печати фото
Евгений Гришковец
Евгений Гришковец и Дмитрий Брикман

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стал Евгений Гришковец – писатель, драматург, актер и режиссер.

При ответе на вопрос "кто тебе придумал твое лицо?" Гришковец отмечает, что зрители зачастую ошибочно ассоциируют автора-исполнителя и персонажа, которого видят на сцене. Так, например, в спектакле "Дредноуты" герой – человек, мечтающий о подвиге и ощущающий свою жизнь как прозябание. "У меня очень необычная, странная, сложная и, в основном, довольно интересная и разухабистая жизнь. Ничего общего со скукой у меня нет. У меня даже нет времени на скуку", – говорит он. И добавляет: "Лицо тому человеку, который на сцене, придумал я".

Гришковец не согласен с академиком Дмитрием Сергеевичем Лихачевым, говорившим: "Талант – это божественная одержимость". По его словам, среди товарищей по театральной юности было множество людей талантливых, которые, потакая собственной лени и поддаваясь соблазнам, не веря в собственные силы, в итоге "живут зауряднейшей жизнью, не сделав практически ничего". С другой стороны, есть "чудовищно бездарные и клинически глупые" люди, в том числе в политике, которые инциативны и одержимы, которые заполняют собой информационное пространство. По мнению Гришковца, призвание, а не талант следует именовать "божественной одержимостью", хотя призвание без таланта невозможно. "Призвание – и есть реализация таланта".

Своим основным талантом Евгений Гришковец считает умение разглядеть детали: "Потому что очень люблю жизнь и людей". Кроме того, считает, что у него "выдающаяся память". Гордится тем, что сумел создать такой театр, которого никогда прежде не было, и сделал его успешным. "Успех в мире взрослых – нужность", – уверен он.

Автор передачи благодарит Сэма Заславского и Галину Боксерман за помощь в организации съемок.

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Евгением Гришковцом

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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