Корона "Мисс США 2017" досталась ядерному физику, уроженке Италии

Вечером в воскресенье, 14 мая, в Лас-Вегасе состоялся финал конкурса "Мисс США 2017". Победительницей была объявлена 25-летняя Кара Маккаллоу из Вашингтона, округ Колумбия.

- Финал конкурса "Мисс США 2017". Фоторепортаж

Новая королева красоты Соединенных Штатов – не только модель, но и научный сотрудник, она работает в Комиссии по ядерному регулированию. Маккаллоу будет представлять США на конкурсе "Мисс Вселенная 2017".

Второе место заняла Чави Верг из Нью-Джерси, на третьем месте оказалась Меридит Гулд из Миннесоты.

Кара Маккаллоу родилась 9 сентября 1991 года в Неаполе (Италия), в семье военнослужащего Копуса морской пехоты США. Ее детство прошло на Сицилии, в Южной Корее, в Японии, на Гавайских островах. Потом семья перебралась в Вирджинию (США).

Маккаллоу поступила в Университет Южной Каролины, на химический факультет. Во время учебы девушка продемонстрировала незаурядные способности в изучении химии и физики, участвовала в работе студенческих научных обществ, специализировалась в области ядерной физики. Получила почетный титул Golden Key International Honour Society.

В конкурсе красоты округа Колумбия Кара Маккаллоу победила только с третьей попытки: до того дважды, в 2015 и 2016 годах, она удостаивалась титула вице-мисс, занимая второе место.

В ходе конкурса "Мисс США 2017" Кара Маккаллоу давала неоднозначные ответы на вопросы по поводу ее отношения к системе здравоохранения и феминизму. Она заявила, что человек должен работать для того, чтобы обеспечить себе возможность получать достойное медицинское обслуживание, а также сказала, что выступает за равноправие, но не во всем согласна с феминистками. Эти ответы Кары вызвали критику в социальных сетях, так как ее сочли сторонницей консерваторов.