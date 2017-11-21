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Досуг

"Мисс Вселенная" в Лас-Вегасе: "мир и любовь" красавиц из Израиля и Ирака

время публикации: 15 ноября 2017 г., 08:55 | последнее обновление: 15 ноября 2017 г., 09:04 блог версия для печати фото
Адар Гандельсман
Адар Гандельсман (справа)
Адар Гандельсман

19-летняя израильская модель Адар Гандельсман, вице-мисс конкурса "Королева красоты Израиля", представляющая нашу страну на Miss Universe 2017 в Лас-Вегасе (США), опубликовала на своей странице в Instagram "селфи" вместе с "Мисс Ирак" 27-летней Сарой Идан.

"Знакомьтесь, это Мисс Ирак, и она потрясающая", – написала Адар в подписи к фотографии.

На своей странице в Facebook Гандельсман оставила к той же фотографии такую подпись: "Вместе с Мисс Ирак, призывая к миру во всем мире".

Снимок широко разошелся в американских, израильских и арабских СМИ.

Сара Идан тоже опубликовала снимок вместе с Адар в своем Instagram, с подписью "Peace and Love from Miss Iraq and Miss Israel".

Адар Гандельсман, выросшая в Ашкелоне в семье репатриантов из Бразилии, является военнослужащей ЦАХАЛа. Она профессиональная модель, сотрудничает с благотворительной организацией, помогающей детям-инвалидам.

Сара Абдали Идан родилась и выросла в Багдаде. Она является обладательницей титула Miss Universe Iraq 2017. Профессиональный музыкант (диплом получила в Лос-Анджелесе), мечтает стать известной певицей.

Финал конкурса Miss Universe 2017 состоится 26 ноября. До этого дня красавицы из 93 стран мира будут участвовать в промежуточных конкурсах, которые определят список финалистов.

Get to know, this is Miss Iraq and she's amazing❤️

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Отметим, что в ноябре проходят сразу три наиболее значимых международных конкурса красоты. 14 ноября в Токио состоялся финал Miss International 2017, где победила индонезийка Кевин Лилиана (Израиль в этом конкурсе не участвует с 2015 года). 18 ноября в китайском городе Санья состоится финал конкурса Miss World 2017 ("Мисс Мира"), где Израиль представляет победительница национального конкурса красоты Ротем Раби. 26 ноября в Лас-Вегасе (США) пройдет финальное шоу конкурса Miss Universe 2017 ("Мисс Вселенная"), где в роли "Мисс Израиль" выступает Адар Гандельсман.

Международные конкурсы красоты "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная" были учреждены почти одновременно. Первый конкурс "Мисс Мира" проводился в 1951-м году в Лондоне, первый конкурс "Мисс Вселенная" состоялся в 1952-м в США.

Израиль участвовал в самом первом конкурсе "Мисс Вселенная" – в Калифорнию тогда отправилась Ора Веред. В конкурсе "Мисс Мира" израильтянки участвуют с 1953 года, тогда в Лондоне еврейское государство представляла Хавацелет Дрор.

Израиль обычно посылал победительницу национального конкурса красоты на конкурс "Мисс Мира". Вице-мисс Израиля, как правило, отправлялась на конкурс "Мисс Вселенная". Победить израильтянке на конкурсе "Мисс Вселенная" крайне сложно – из-за исключительной конкуренции. Шансы на хороший результат на конкурсе "Мисс Мира" несколько выше. В 1998-м году израильтянка Линор Абарджиль стала победительницей этого конкурса. Впрочем, и на конкурсе "Мисс Вселенная" Израиль однажды праздновал победу – в 1976-м году, когда корону вручали Рине Мессингер (Мор).



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ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
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