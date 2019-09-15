"Заповедник 89": Суровые московские законы. Варенье за верность. Как экономика скукожилась. Мультсатира

Проект "Заповедник" представил в воскресенье, 15 сентября, новую, 89-ю, серию сатирического мультипликационного сериала.

В новой серии: судьи Золотов, Володин, Собянин и Путин подвергают строгим наказаниям оппозиционеров и всех остальных. Путин, Трамп и Лукашенко в сказке о Мальчишах и предательстве. Коротышки из Бессрочного города Путин, Сечин, Матвиенко и остальные обсуждают проблемы российской экономики. Кое-кто даже в стихах…

В этом выпуске нашли отражение: тюремные сроки, полученные участниками несанкционированных акций в Москве; иск к Навальному от каршеринговых компаний на миллиард рублей; планы по установке в Москве системы распознавания лиц участников митингов; визит советника Трампа в Минск для переговоров с Лукашенко; данные ЦБ и минфина о резервных накоплениях в России, достигших рекордной отметки за последние пять лет.

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