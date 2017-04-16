"Мисс Россия 2017" стала 21-летняя Полина Попова из Свердловской области

15 апреля в концертном зале Барвиха Luxury Village в Подмосковье состоялся финал конкурса "Мисс Россия 2017", в котором приняли участие пятьдесят девушек.

Обладательницей почетного титула стала 21-летняя Полина Попова из Свердловской области. Победительнице вручили корону из белого золота стоимостью 1 миллион долларов. Она также получила банковскую карту в эксклюзивном дизайне "Мисс Россия" достоинством 3 млн рублей и автомобиль, сообщается на сайте конкурса.

Полина Попова представит Россию на конкурсах "Мисс Мира" и "Мисс Вселенная".

"Первой вице-мисс" стала Ксения Александрова из Москвы, а звание "Второй вице-мисс" досталось Альбине Ахтямовой (Республика Башкортостан). Они получили гранты на обучение в любом высшем учебном заведении.