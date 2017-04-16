16 апреля 2017 г.
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Досуг

What is Sexy 2017: юмор может быть сексуальным

время публикации: 11:23 | последнее обновление: 11:23 блог версия для печати фото
Мэнди Мур
Джули Джонстон
Никки Рид
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Агентство Victoria's Secret опубликовало ежегодный список победительниц в 20 номинациях "What Is Sexy?"

В нынешнем году были определены самые сексуальные актриса и спортсменка, звезды мира моды, кино и эстрады, обладательницы самой сексуальной улыбки и самого очаровывающего чувства юмора.

Victoria's Secret 2017 What Is Sexy? Победительницы 20 номинаций

Самая сексуальная актриса (Sexiest Actress) – Мэнди Мур (Mandy Moore)

Самая сексуальная спортсменка (Sexiest Athlete) – футболистка Джули Джонстон (Julie Johnston)

Самая сексуальная в фитнесе (Sexiest Fitspiration) – Никки Рид (Nikki Reed)

Самая сексуальная на красной дорожке (Sexiest Red-Carpet Look) – актриса Приянка Чопра (Priyanka Chopra)

Самая сексуальная улыбка (Sexiest Smile) – актриса Виктория Джастис (Victoria Justice)

Самое сексуальное чувство юмора (Sexiest Sense of Humor) – актриса Билли Лурд (Billie Lourd)

Самый рискованный стиль (Sexiest Style Risk-Taker) – модель Ванесса Хадженс (Vanessa Hudgens)

Самая сексуальная важная персона (Sexiest Mogul) – писательница и дизайнер Лорен Конрад (Lauren Conrad)

Самая сексуальная навсегда (Forever Sexy) – актриса Марго Робби (Margot Robbie)

Самая сексуальная звезда эстрады (Sexiest Entertainer) – певица Тейлор Свифт (Taylor Swift)

Самый сексуальный фестивальный стиль (Sexiest Festival Style) – актриса Джеми Чон (Jamie Chung)

Самый сексуальный сериал (Sexiest Cast) – The Royals, на телеканале E!

Самый сексуальный писатель (Sexiest Author) – модель Крисси Тейген (Chrissy Teigen), написавшая книгу "Cravings: Recipes for All the Food You Want to Eat"

Самая сексуальная новая звезда (Sexiest Breakout Star) – актриса Райли Кио (Riley Keough)

Самая сексуальная журналистка (Sexiest Snapper) – Кэтт Сэдлер (Catt Sadler, E!)

Самая сексуальная певица (Sexiest Songstress) – Леди Гага (Lady Gaga)

Самая сексуальная молодая певица (Sexiest Rising Songstress) – Биби Рекса (Bebe Rexha)

Самый сексуальный диджей (Sexiest DJ) – Александра Ричардс (Alexandra Richards)

Самый сексуальный уличный стиль (Sexiest Street Style) – актриса Оливия Манн (Olivia Munn)

Самый сексуальный поздним вечером на ТВ (Sexiest Late Night Host) – комедийный актер, продюсер и телеведущий Джеймс Корден (James Corden)

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// NEWSru.co.il // Досуг // 27 марта 2016 г.
Агентство Victoria's Secret назвало 18 победительниц рейтинга "What Is Sexy?"







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