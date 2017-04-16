Детский спектакль "Легкий слон": чтобы взлететь, нужны не крылья, а счастье

19 мая в Хайфе и 20 мая в Тель-Авиве состоятся показы детского спектакля "Легкий слон" - камерного веселого спектакля, который придумали российский аниматор Михаил Сафронов (создатель самых добрых детских мультфильмов из серии "Летающие звери") и популярная белорусская актриса и певица Светлана Бень (кабаре-бэнд "Серебряная свадьба").

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Это удивительная история об индийском слоне Прабу, его подруге мухе Ларисе, Летающей стране и настоящих чудесах, в которые можно и нужно верить. Эта история о том, как важно верить в свою мечту, как воспитывать в себе силу воли, как помочь другу преодолеть все трудности и невзгоды.

Спектакль "Легкий Слон" научит летать и маленьких, и больших, и даже тех, кто весит больше тонны. Ведь самое главное, чтобы взлететь, не крылья, самое главное – счастье!

По сюжету слон Прабу устраивается работать в цирк злого директора, который обещает сделать из слона артиста. На самом деле директору слон не нужен, зато нужен уборщик. Только благодаря по-настоящему сильной мечте, Прабу и его подруге, мухе Ларисе, удаётся попасть в Лёгкую страну, где летают с помощью силы счастья — и люди, и звери.

Авторы пьесы: художественный руководитель мультипликационного сериала "Летающие звери", аниматор Михаил Сафронов и неподражаемая актриса и певица Бенька (Светлана Бень, группа "Серебряная свадьба", Минск). В спектакле прозвучат песни Марины Ланды и Сергея Васильева из мультсериала "Летающие звери".

Миша Сафронов — сценарист и режиссер анимационного кино, художественный руководитель анимационной студии "Да", руководитель мастерской "Художник-постановщик анимационного кино" Санкт-Петербургского Государственного Университета.

Света Бень — основатель кукольного театра "Картонка", работала режиссером-постановщиком в Белорусском государственном театре кукол, Витебском кукольном театре. Музыкант группы "Серебряная свадьба".

Публикуется по материалам PR-агентства