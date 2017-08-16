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Досуг

Фильм о мальчике, спасавшем евреев в годы Холокоста, снимает продюсер "Человека-паука"

время публикации: 17:05 | последнее обновление: 17:23 блог версия для печати фото
Эми Паскаль

В Голливуде готовятся к съемкам фильма по роману Марка Салливана "Под багровым небом", рассказывающем об итальянском мальчике, который спасал евреев в годы Холокоста.

Об этом пишет в среду, 16 августа, издание The Slanted, освещающее события в мире шоу-бизнеса.

Снимает этот фильм Эми Паскаль, продюсер последней картины о Спайдермене, на главную роль уже утвержден британский актер и танцор Том Холланд, звезда фильма "Человек-паук: Возвращение домой".

Роман Марка Салливана основан на реальной истории итальянского школьника Пино Леллы, который вместе со взрослыми помогал евреям спасаться от нацистов, переправляя их через Альпы в Швейцарию, а затем работал шофером у генерала Ганса Лейерса, одного из гитлеровских бонз, и передавал секретную информацию бойцам Сопротивления. Эта книга, вышедшая в свет в мае текущего года, получила множество положительных отзывов и стала бестселлером.

Эми Паскаль – еврейка и владелица продюсерской компании Pascal Pictures. В 2008 году она была удостоена высшей награды Центра Симона Визенталя – гуманитарной премии "За приверженность культурному разнообразию, социальной ответственности и филантропии".

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