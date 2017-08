Установлено, какие сцены в сериале "Игра престолов" больше всего волнуют зрителей

Группа исследователей из команды разработчиков приложения Cardiogram для часов Apple Watch провела эксперимент с целью выяснения того, какие сцены в популярном сериале "Игра престолов" больше всего волнуют зрителей, сообщает сайт Science Alert.

Для проведения исследования была выделена группа из 300 человек, которые смотрели первые четыре серии 7-го сезона "Игры престолов", при этом с помощью приложения Cardiogram и часов Apple Watch во время просмотра фиксировались их сердечные ритмы. В общей сложности, в рамках исследования "What Game of Thrones does to your Heart Rate" было сделано примерно 2,3 миллиона измерений.

Было установлено, что наиболее эмоционально зрителей воспринимают вовсе не батальные или эротические сцены, которые считаются основой популярности этого сериала, а диалоги между главными героями.

7-й сезон "Игры престолов" стартовал 16-17 июля. В отличие от предыдущих сезонов, он содержит всего 7 эпизодов (ранее в каждом сезоне было по 10 эпизодов). Это связано с нехваткой материала для адаптации в 10-серийном формате, а также из-за того, что бюджет каждой серии 7 сезона выше, чем бюджет серий предыдущих сезонов. Этот сезон является вторым сезоном, основанным на черновиках и опередившим книжный цикл "Песнь льда и пламени" Джорджа Мартина.

Показ 6-го сезона "Игры престолов" состоялся в апреле-июне 2016 года. В его основе была часть книги "Ветра зимы", которую Джордж Мартин обещал дописать к 2017 году, а также отдельные главы из книг "Пир стервятников" и "Танец с драконами", по которым были сняты 4-й и 5-й сезоны. Сценарий 6-го сезона отличался от содержания романов Мартина.

В начале января 2016-го писатель Джордж Мартин, на книгах которого основан сериал "Игра престолов", признался, что не успеет дописать очередную книгу до выхода шестого сезона сериала. Мартин написал, что первоначально обещал издателям закончить книгу к концу октября 2015 года, затем к 1 января 2016 года. Позже в планах писателя говорилось о выходе книги "Ветра зимы" в 2017 году, а также о том, что за ней последует последняя книга "Мечта о весне".

Цикл Мартина "Песнь льда и пламени" состоит на настоящий момент из пяти книг. Первый роман в серии вышел в 1996 году, последний на сегодняшний момент – в 2011 году. Действие романа происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над Семью королевствами, в то время как на человечеству угрожают потусторонние силы. Сериал по книгам Мартина является наиболее популярным в США и в мире, его создатели получили десятки престижных премий "Эмми".

Безусловно, высокие рейтинги "Игры престолов" объясняются прекрасным литературным материалом, неординарными образами героев, напряженным сюжетом, великолепными костюмами, батальными сценами и т.д. Но многие критики полагают, что немалую роль играет и наличие откровенных эротических сцен, в которых задействованы и ведущие актеры, и даже порноактрисы. Впрочем, попытки повторить успех "Игры престолов" с помощью тех же нехитрых приемов (например, в сериалах "Спартак" и "Черные паруса") не принесли их создателям всемирной славы.