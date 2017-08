Впервые в Израиле танцующие роботы Бланки Ли

Парижский хореограф Бланка Ли представит впервые в Израиле эпатирующий, фантастический и футуристический балет "Робот", где NAO-существа и танцоры выступают на равных. Они делают это легко, изящно и с улыбкой.

- Приобрести билеты на шоу "Робот"

Кто такие работы? Именно кто, а не что. Ведь они стали частью зримой реальности в полном соответствии с романами Айзика Азимова.

Кто такая Бланка Ли? Знаменитая испанская (андалузская, если точнее) танцовщица и хореограф, известная своим эклектичным подходом к движению, работающая во Франции, три года проводившая исследования в области применения достижений робототехники в танце. Результат – современнейший, оригинальный и единственный на данный момент в своем роде спектакль "Робот", который ближайшей осенью будет показан в Израиле.

Тема спектакля – то, что еще совсем недавно казалось фантазией или отдаленным будущим – взаимоотношения роботов и людей. Точный, пронизывающий, интеллектуальный балетный спектакль для всех возрастов и для тех, кто хочет докопаться до истоков танца и робототехники. Всего три представления "Робот" Бланки Ли пройдут в Оперном театре Тель-Авива, с 26 по 28 октября.

"Робот" – мультимедийный спектакль. Он поставлен Бланкой Ли в сотрудничестве с японской арт-студией "Maywa Denki" и французской группой Aldebaran Robotics. В шоу принимают участие 8 танцоров 7 роботов. Все это под сопровождение механического оркестра японской арт-студии "Maywa Denki".

Этот ретро-футуристический балетный спектакль полон движения людей-танцоров и роботов-танцоров, полон фантазий – печальных и смешных, вызывает много чувств – в основном противоречивых, и много мыслей о нашем будущем.

Балет "Робот" Бланка Ли создала в 2013-м году, мировая премьера прошла на Фестивале в Монпелье во Франции, а затем "Робот" был показан во многих странах мира и на престижных фестивалях. Этот балет также стал темой телепередач на двух национальных французских телеканалах. О нем был снят документальный фильм, который отобрали для показа на Dance Film Festival в Линкольн-центре в 2015 году.

Как рассказывает сама Бланка Ли, она пыталась отыскать отражения технологических процессов в обществе, общее в поведении и мимике людей и роботов, исследуя тему взаимоотношений человека и машины.

Восемь танцоров, механические повторы, плавные жесты под ритмический микс музыкальных автоматов от Maywa Denki. Именно со знакомства Бланки Ли с творчеством арт-студии Maywa Denki в 2011 году все и началось. Во времена, когда разного рода электроника окружает нас повсеместно, в идеях японцев Бланку Ли покорило именно полное отсутствие таковой. Практически одновременно Бланка Ли узнала о существовании человекоподобных роботов NAO, которых можно научить не только ходить, ловить мелкие предметы, но и танцевать.

Банка Ли - танцовщица, хореограф и режиссер, работающая во всех направлениях - от фламенко до хип-хопа, от фантастики до классики (во всех стилях с испанским темпераментом) в Испании, Германии, Франции, США.

Уже в 12 лет Бланка Ли стала призером международных соревнований по художественной гимнастике. В 17 лет из Гранады отправляется в Нью-Йорк, где в течение пяти лет обучается в школе Марты Грэм. Параллельно изучает танец у Элвина Эйли. Возвращается в Европу и в Испании становится свидетелем рождения хип-хопа и фламенко-рэпа. В Мадриде собирает первую команду единомышленников ради всемирной выставки в Севилье Экспо-92. В 1992 году, переехав из Мадрида в Париж, сразу оказалась в жерновах индустрии моды с множеством дефиле, презентаций, вечеринок, дискотек и встреч на пересечении культур и гуманитарных дисциплин. Через год создает собственную dance-компанию, которая представляет современную французскую танцевальную культуру. За это время балетная труппа Бланки Ли выступила в более, чем 1000 залах по всему миру.

Помимо этого, Бланка Ли постоянно работает в области кино и моды, ставит хореографию на лучших балетных сценах мира, таких как парижская Гранд-Опера (Paris Opera Ballet) и нью-йоркская Метрополитен-опера (Metropolitan Opera). С 2001 по 2002 годы она была директором и хореографом в Берлинском Балете (Berlin Ballet), в Комической опере (Komische Oper Berlin), а с 2006-го по 2010 год – директором центра Centro Andaluz de Danza в Севильи.

Она участвовала в создании знаменитого музыкального клипа группы Daft Punk - Around the World, фэшн-видео для Бейонсе, ставила танцевальные номера в фильмах Педро Альмадовара, участвовала в организации модных показов Jean-Paul Gaultier и в бесчисленном количестве телевизионных проектов. Бланка Ли - режиссер пяти полнометражных фильмов. Среди них документальный фильм "Pas à Pas" , повествующий о процессе создания шоу под названием "Corazon Loco", и "The Dance Challenge" (Le Défi), в котором приняли участие 150 танцоров хип-хопа. Фильм был включен в программу кинофестиваля Tribeca в 2014 г. Последней киноработой Бланки Ли стал один из первых иммерсивных фильмов для игрового 3D проекта Oculus Rift, который в 2015 году был представлен на фестивале EXIT в Кретее (Франция) и доступен к показу на немецко-французском телеканале ARTE.

Японская арт-студия Maywa Denki была создана в 1993 году двумя братьями - Масамичи и Новмичи Тоса, и названа в честь компании, которую возглавлял их отец. Изначально студия являлась арт-подразделением компании Sony Music Entertainment, но в 1998 году перешла "под крыло" Yoshimoto Kogyo Co., Ltd. Компания Maywa Denki, которой сегодня единолично управляет младший из братьев Новмичи Тоса, производит эксцентричные, креативные музыкальные инструменты и инновационные игрушки. Дизайнеры компании создают серии, объединенные какой-то единой идеей.

NAO - это робот 58 см в высоту, с двумя руками, двумя ногами, двумя глазами – ну, почти что человек. В NAO встроены высокотехнологичные усовершенствованные голосовой и визуальный распознаватели, он знает 8 языков, использует синтезатор речи, светодиодные фонари, две HD-камеры, 4 микрофона, 2 высокочастотных динамика. Плавные движения, чувственное восприятие и обход препятствий, благодаря датчикам давления и 25 суставам. Способен оказывать квалифицированную помощь, в том числе детям с аутизмом или пожилым людям, а также идеально подходит как партнер в игре, и, по мнению Бланки Ли,

NAO - самый лучший танцор. Еще бы – она научила его танцевать! Каждый из роботов стал самостоятельной частью представления, исполняя собственную танцевальную партию. И у каждого из них есть свое имя - Пьер, Джин, Алекс, Лу, Доминик, Саша, Анжи. Человекоподобные роботы NAO стали реальным воплощением детской мечты Бруно Мейзонье, создателя компании Aldebaran Robotics. Еще в детстве он загорелся идеей создания человекоподобных роботов, приносящих пользу людям. В 2006 году Мейзонье добился успеха в этом направлении, сделав своего первого робота в рамках проекта NAO, запущенного двумя годами раньше. Созданная Мейзонье компания Aldebaran Robotics находится в Париже и специализируется на интеграции роботов в повседневную жизнь. Компанией создано целое семейство роботов, которые могут помогать по дому, развлекать своего владельца и быть использованы для помощи пожилым людям и в терапии аутизма. Роботы-гуманоиды способны самостоятельно передвигаться по дому, слышать и даже разговаривать. Их главная задача – стать вашим другом и приносить радость. В общем, это скорее домашние животные, чем машины.

В 2010 году двадцать танцующих NAO были представлены во французском павильоне на Всемирной универсальной выставке ЭКСПО в Шанхае, который посетили около 10 миллионов человек. Три года спустя они дебютировали в качестве уже профессиональных танцоров в шоу Бланки Ли "Робот" и с тех пор собирают аншлаги по всему миру.

Спектакль "Робот" - это целый мир, магический и исполненный надежды, где люди и роботы, научившиеся ходить, а затем танцевать, влюбляются друг в друга, заботятся друг о друге, подтрунивают и смеются друг над другом, переворачивая все с ног на голову. Все это действо происходит под звуки, воспроизводимые 10 замысловатыми инсталляциями, одновременно являющими собой и музыкальные инструменты, и кинетические техно-поп конструкции Maywa Denki из смолы, алюминия и перьев. И все вместе складывается в единую картину, а точнее, в спектакль "Робот" - смешной, буйный и глубоко трогательный.

Публикуется по материалам PR-агентства