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Досуг

Главный редактор NEWSru.co.il Евгений Финкель в программе "Детский недетский вопрос"

время публикации: 07:00 | последнее обновление: 07:00 блог версия для печати фото
Евгений Финкель
Евгений Финкель и Дмитрий Брикман

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем передачи стал Евгений Финкель – главный редактор сайта NEWSru.co.il, признающийся, что ему часто снится работа. "Отпуск начинается тогда, когда перестает сниться работа", – говорит он.

Если бы была возможность прожить еще одну жизнь, он бы стал или неусидчивым блогером-путешественником, или дотошным историком, собирающим в архивах информацию о тех, кто был уничтожен советской властью.

Евгений из тех, кто верит во влияние генов на характер человека и его таланты. Уже хотя бы поэтому считает исключительно важным знать, кем были твои предки.

Смотрите программу "Детский недетский вопрос" с Евгением Финкелем

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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