О любви к пространству. Поэт Алексей Цветков отвечает на детские вопросы

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем очередной передачи нового цикла стал поэт Алексей Цветков.

Отвечая на вопрос 15-летней девочки о том, "существует ли вечная любовь", Алексей Цветков говорит, что в том романтическом смысле, который в это понятие обычно вкладывают молодые люди, такой любви нет. Но есть "любовь пространства" (как у Пастернака сказано), или "любовь к пространству – скорее, чем к тому, чем оно населено".

12-летняя девочка спросила: "Мама, а ты боишься смерти?" Цветков говорит: "Оглядываясь на свою жизнь, в которой была масса неприятностей, конечно, могу сказать, что, в общем, ею доволен. А если уже у тебя созрел такой взгляд, то ты видишь где-то окончание сюжета... Моя жизнь мне кажется сюжетом, и я не хочу нарушать композицию". И далее: "Смерть – не такая страшная штука, умирать не хочется".

В Бога поэт Алексей Цветков не верит: "Вселенная может быть гораздо загадочней, чем мы думаем. Но точно ее разгадка – не существование дедушки за облаками... Разумного агента я за этим не вижу".

Если бы вдруг сам обрел всемогущество и имел право сделать ребенку всего один подарок, Алексей Цветков подарил бы ему способность влезать в шкуру других людей. Многие взрослые, говорит он, этого не умеют. Да и сам он, по его признанию, сомневается в наличии у себя такого дара.

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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Программа "Детский недетский вопрос" с Алексеем Цветковым