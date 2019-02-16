Аль Пачино сыграет "охотника за нацистами"

Компания Amazon Prime объявила о начале съемок телешоу "Охота" (Hunt), одну из главных ролей в котором сыграет Аль Пачино, Times of Israel.

Сериал рассказывает об американских "охотниках за нацистами", действующих в 70-х годах прошлого века. 78-летний Аль Пачино сыграет Меира Офферамана, "могущественного и таинственного человека, возглавляющего еврейские отряды самообороны в Нью-Йорке".

По сюжету именно он обнаружит, что сотни нацистов работают над созданием "Четвертого рейха" на территории США.

Альфредо Джеймс Пачино родился в 1940 году в Нью-Йорке. Он дебютировал в кино в 1969 году и снялся во множестве фильмов, работал со знаменитыми режиссерами. Знаковой для него была роль Майкла Корлеоне в "Крестном отце". Аль Пачино стал также успешным театральным актером, в частности, играл Ричарда III в одноименной трагедии Шекспира. Роль Шейлока в "Венецианском купце" он играл и в кино, и в театре.

Пачино - лауреат престижных премий, в том числе, "Оскара", "Золотого глобуса" и "Эмми".