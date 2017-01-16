Вячеслав Ганелин, Дмитрий Брикман и Леонид Сендерский: вечер импровизационных дуэтов

26 января в клубе "а-Тейва" в Тель-Авиве состоится большой импровизационный концерт, в котором выступят известный композитор и пианист Вячеслав Ганелин, саксофонист Леонид Сендерский и фотограф Дмитрий Брикман.

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В первом отделении концерта, свободно обходясь без слов, используя только язык застывших фотографических образов и энергию музыкальной спонтанности, Ганелин и Брикман оживляют сиюминутность как слуховых, так и зрительных впечатлений. С одной стороны, это своеобразный опыт прочтения музыки при помощи визуальных образов, с другой — раскованность музыкальной реакции на яркий изобразительный ряд. Все вместе работает в формате внезапной эмпатии и эксперимента по скрещиванию жанров, который осуществляют чуткие и опытные импровизаторы — каждый в своей стилистике.

Во втором отделении Вячеслав Ганелин выступит в дуэте с Леонидом Сендерским. И хотя такой дуэт можно считать традиционным — музыканты уже не раз поднимались на сцену вместе — но и в этой части вечера зрителя ждет погружение в стихию интуитивной импровизации.

Публикуется по материалам PR-агентства