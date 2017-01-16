Леонид Фёдоров и Игорь Крутоголов в Тель-Авиве на презентации диска "Псалмы"

9 февраля в клубе "Левонтин" в Тель-Авиве Леонид Фёдоров и Игорь Крутоголов презентуют новый альбом лидера группы "АукцЫон" — "Псалмы".

- Приобрести билеты на презентацию диска "Псалмы"

Все вместе — это сценическое исполнение шести псалмов Царя Давида, которые перевел с древнееврейского на современный русский язык знаменитый поэт Анри Волохонский. В концерте также прозвучат ужа давно известные слушателям композиции Леонида Федорова.

Бессменный лидер культовой группы "АукцЫон" и главный экспериментатор российской музыкальной сцены, не терпящий жанровых стереотипов в своей творческой практике, выпустил в свет свой новый альбом "Псалмы" под конец 2016 года. Идея проекта уже давно витала в воздухе — с момента знакомства и встречи с Анри Волохонским. В прошлом Леонид Федоров уже обращался к текстам этого своеобразного поэта, восхищаясь его тщательной работой со словом и богатством оттенков и смыслов его стихотворных произведений.

На этот раз музыкальной интерпретации подлежал один из наиболее масштабных и значимых поэтических проектов Волохонского: строгий подстрочный перевод псалмов Давида напрямую с древнееврейского на русский в обход общепринятого в христианской традиции перевода. Этот музыкально-поэтический демарш впервые прозвучит в Израиле, возвращая контекст преодоленного пространства-времени ветхозаветным гимнам, один из которых, а именно 132-й псалом "Сколь хорошо и приятно быть воедино братьям…", является, по утверждению Анри Волохонского, древнейшим из дошедших до нас.

Интересно отметить, что в звуковое полотно самого альбома вошли разнообразные звуки, записанные Федоровым в путешествиях по всему миру: это и тель-авивские барабанщики с Хоф ха-Тупим, и уличный музыкант, исполняющий Бриттена, и молитва монахов-бенедиктинцев в тосканском алебастровом храме, и капли дождя, падающие на крышу веранды московского ресторана "Дом 12", и голоса людей, включая голос самого поэта.

Публикуется по материалам PR-агентства