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Досуг

В августе в Иерусалиме единственный концерт пианиста Михаила Аркадьева

время публикации: 13:23 | последнее обновление: 13:23 блог версия для печати фото
9 августа в зале "Гармония" в Иерусалиме состоится творческий вечер-концерт Михаила Аркадьева

9 августа в зале "Гармония" в Иерусалиме состоится творческий вечер-концерт Михаила Аркадьева – российского дирижера, пианиста, композитора, теоретика музыки, философа, общественного деятеля. В программе: Бах, Моцарт, Рахманинов, Свиридов, Аркадьев.

- Приобрести билеты на концерт Михаила Аркадьева

Михаил Аркадьев известен не только как музыкант, но и как философ, автор оригинальной философско-антропологической концепции "лингвистической катастрофы". Участник протестного движения, автор публицистических статей "Путин должен уйти", "Новое движение сопротивления", Почему я не принимаю путинской России", "Художник и власть" и других.

Публикуется по материалам PR-агентства

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