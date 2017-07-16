В августе в Иерусалиме единственный концерт пианиста Михаила Аркадьева

9 августа в зале "Гармония" в Иерусалиме состоится творческий вечер-концерт Михаила Аркадьева – российского дирижера, пианиста, композитора, теоретика музыки, философа, общественного деятеля. В программе: Бах, Моцарт, Рахманинов, Свиридов, Аркадьев.

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Михаил Аркадьев известен не только как музыкант, но и как философ, автор оригинальной философско-антропологической концепции "лингвистической катастрофы". Участник протестного движения, автор публицистических статей "Путин должен уйти", "Новое движение сопротивления", Почему я не принимаю путинской России", "Художник и власть" и других.

Публикуется по материалам PR-агентства