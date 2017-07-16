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Сергей Пенкин в Израиле: новая и удивительная трехмерная программа

время публикации: 14:52 | последнее обновление: 15:10 блог версия для печати фото
Сергей Пенкин в Израиле: новая и удивительная трехмерная программа

Публикуется на правах рекламы

В ноябре этого года в Израиль приезжает с гастролями "король эпатажа и мистер экстравагантность" российской эстрады Сергей Пенкин – один из тех артистов, которые максимально проявляют себя именно в живом концерте. Прекрасный голос этого певца, диапазон которого охватывает четыре октавы, занесен в Книгу рекордов Гиннеса.

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Сергей Пенкин исполняет западные эстрадные шлягеры, шедевры мировой классики в современных аранжировках, поп-композиции и многое другое. Его выступления отличает редкая сердечность, доверительный и уважительный тон общения с залом и блестящее умение расположить к себе публику.

Концерты Сергея Пенкина, всегда яркие и зрелищные, оформлены с особым изяществом и вкусом. Новая программа уникальна: каждая песня выстроена с определенным видеоартом, тщательно подобранной палитрой световых эффектов и динамическими конструкциями, которые создают эффект присутствия 3D mapping.

Зрители станут участниками фантастической истории, в первом отделении побывав в райском саду, во втором – в старом Лондоне, а затем в древнегреческом амфитеатре. А в одном из номеров Пенкин будет исполнять песню, погрузившись в огромный аквариум.

На концерте прозвучат хиты "Feelings", "Дождь осенний", "В другую весну", "Призрак оперы", "Памяти Карузо", "Ария мистера Х", а также новые песни.

Всегда популярная и прекрасная музыка в сопровождении современных технологий, профессиональный красивый и душевный голос Сергей Пенкина доставят наслаждение зрителям.

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