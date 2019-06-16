"Заповедник 80": Дело Голунова. Дружим с миром с чистого листа. О бизнесе в России. Мультсатира

В воскресенье, 16 июня, проект "Заповедник" представил новую, 80-ю, серию сатирического мультипликационного сериала.

В новой серии: Шерлок Холмс Путин и доктор Ватсон Песков решают, каких генералов отправить под раздачу за дело Голунова. Участвуют Матвиенко, Лавров и Золотов. Сценка в трамвае: пассажиры Мэй, Джонсон, Меркель, Макрон, Эрдоган и Си вынуждены слушать пение Путина о новом этапе отношений России и мира. Путин и сотоварищи из Кремля обсуждают особенности национального бизнеса на ПМЭФ.

В новом выпуске нашли отражение: арест журналиста "Медузы" Ивана Голунова и протест журналистского сообщества, за которым последовало закрытие дела; предложение Владимира Путина Великобритании начать отношения с чистого листа; экономический форум в Санкт-Петербурге.

Все выпуски "Заповедника" (DW)