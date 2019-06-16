18+
16 июня 2019 г.
Свадебные заповеди Третьего рейха
На подходе роботы-журналисты
Демография спасет мир
История в Деталях, ?34: «Родина красного цвета»
ТОП-5 продуктов для женского либидо
Малышева назвала детей-аутистов кретинами
Бари Алибасова везут в Казахстан
Новый эффект средиземноморской диеты
Отношение к выходцам из России в Израиле чудовищное
Хенрик Славик - польский Валленберг, или...
Помогали ли евреи нацистам?
В ожидании Сангедрина ("Бе-Хаaлотха")
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
20:26 "Заповедник 80": Дело Голунова. Дружим с миром с чистого листа. О бизнесе в России. Мультсатира
10:11 В Яффо открылся театральный фестиваль "Золотая маска"
08:22 "Симон Бокканегра" Джузеппе Верди: опера в Тель-Авиве
07:05 Дневник кота в стиле Тарантино. Рон Шойтов в передаче "Детские недетские вопросы"
15:41 "Территория страсти" Александра Балуева – в Израиле
10:29 "Щелкунчик" Московского цирка на льду: старая сказка в новом формате
19:50 Мира Сорвино призналась в том, что ее изнасиловали
16:00 Rest&Relax: таких низких цен раньше не было – кто не успеет, тот рискует опоздать
14:29 Директор школы, "позаимствовавший" мысли Эштона Кутчера, отстранен от работы
13:39 Взломан архив Radiohead: музыканты достойно отразили атаку шантажистов
Загрузка...
Досуг

"Заповедник 80": Дело Голунова. Дружим с миром с чистого листа. О бизнесе в России. Мультсатира

время публикации: 20:26 | последнее обновление: 20:26 блог версия для печати фото
"Заповедник 80": Дело Голунова. Дружим с миром с чистого листа. О бизнесе в России. Мультсатира

В воскресенье, 16 июня, проект "Заповедник" представил новую, 80-ю, серию сатирического мультипликационного сериала.

В новой серии: Шерлок Холмс Путин и доктор Ватсон Песков решают, каких генералов отправить под раздачу за дело Голунова. Участвуют Матвиенко, Лавров и Золотов. Сценка в трамвае: пассажиры Мэй, Джонсон, Меркель, Макрон, Эрдоган и Си вынуждены слушать пение Путина о новом этапе отношений России и мира. Путин и сотоварищи из Кремля обсуждают особенности национального бизнеса на ПМЭФ.

В новом выпуске нашли отражение: арест журналиста "Медузы" Ивана Голунова и протест журналистского сообщества, за которым последовало закрытие дела; предложение Владимира Путина Великобритании начать отношения с чистого листа; экономический форум в Санкт-Петербурге.

Все выпуски "Заповедника" (DW)

facebook





  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 16 июня 2019 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2019