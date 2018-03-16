Всякого рода чуткость. Вероника Долина отвечает на детские вопросы

Израильский фотохудожник и журналист Дмитрий Брикман предлагает вашему вниманию программу "Детский недетский вопрос". Интервью из этого цикла публикуются на сайте NEWSru.co.il по пятницам.

Программа выходит при спонсорской поддержке компании Japan-Israel.

Гостем очередной передачи нового цикла стала поэт и бард Вероника Долина.

Долиной уже приходилось участвовать в передаче "Детский недетский вопрос". И ведущий предложил ей вновь ответить на вопросы, которые были заданы пять лет назад.

В ответах Вероники не раз звучало слово "чуткость". При ответе на вопрос об осознании человеком своего места в жизни: "В человеке неплохо бы подращивать всякого рода чуткость". Чуткость и "антиармейское отношение", по ее мнению, необходимы и для раскрытия таланта, хотя он может передаваться "наследственно".

Говорила Долина и о "божественной составляющей человеческого существа", хотя подчеркивала, что не является человеком верующим. "Бога нет, а высшее предназначение есть". "Книжки – первейший учитель". "Церковь поучает, музей учит".

Программа "Детский недетский вопрос" с Вероникой Долиной

Автор передачи Дмитрий Брикман просит присылать ему "детские вопросы", с указанием пола и возраста ребенка, на адрес dimabr@gmail.com.

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