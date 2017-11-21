СМИ: Галь Гадот добилась отстранения режиссера, подозреваемого в домогательствах

Page Six, приложение к New York Post сообщает, что израильская актриса Галь Гадот добилась отстранения режиссера Бретта Рэтнера от участия в проекте по созданию фильма "Чудо-женщина 2".

Об этом решении Page Six пишет со ссылкой на заявление самой Гадот. Отмечается, что представитель Warner Bros Джек Хорнер до последнего момента отрицал, что такая проблема вообще возникала.

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В конце прошлой недели 32-летняя актриса Галь Гадот заявила, что не станет сниматься в фильме "Чудо-женщина 2" до тех пор, пока из проекта не уберут режиссера Бретта Рэтнера, которого уже семь женщин обвиняют в сексуальных домогательствах. Об этом ультиматуме сообщали многие СМИ, в частности Daily Mail.

Напомним, что режиссером первого фильма "Чудо-женщина" была Пэтти Дженкинс.

48-летний Бретт Ратнер обвинения, выдвинутые в его адрес, отвергает. За 20 лет в киноиндустрии он снял в качестве режиссера и продюсера более 20 фильмов и сериалов. Его главной специализацией всегда были комедии, хотя он также работал над триллерами и фантастическими боевиками.

Компания Rat-Pac Dune, совладельцем которой является Рэтнер, совместно с Warner Bros. взяла на себя значительную часть финансирования проекта "Чудо-женщина 2", стоимость которого оценивается более чем в 400 миллионов долларов, писало издание Page Six. Rat-Pac Dune помогала в финансировании и первого фильма "Чудо-женщина", заработав на успехе немалые деньги.

Гадот, играющая роль главной героини, настаивала на том, чтобы студия Warner Bros. выкупила долю Rat-Pac Dune и отказалась от сотрудничества с Рэтнером.

Источник, знакомый с ситуацией, отмечал, что руководство Warner Bros. оказалось в крайне сложной ситуации, так как речь идет о проекте, прославляющем женщин, и в студии понимают, насколько проблематичным теперь является сотрудничество с Рэтнером. Но тот является давним деловым партнером, и разрыв с ним может нанести ущерб студии.

Основные обвинения против Бретта Рэтнера выдвинула 30-летняя актриса Эллен Пейдж. По ее словам, он оскорблял ее за то, что она лесбиянка, и приставал к ней с ласками, когда ей было всего 16 лет. Позже, во время съемок фильма "Люди Икс: Последняя битва", когда Пейдж было 18, Рэтнер на съемочной площадке обратился к актрисе, которая была на 10 лет старше Эллен: "Ты должна ее трахнуть, чтобы она поняла, что она гей".

В общей сложности, с октября 2017 года в домогательствах и даже в изнасилованиях Рэтнера обвинили уже семь женщин, включая актрис Оливию Мунн и Наташу Хенстридж, а также журналистку Дэниеллу Беррин.

Сама Гадот никаких обвинений в адрес Рэтнера не выдвигала, но считает недопустимым для себя работать с режиссером с такой репутацией.

На прошлой неделе американский журнал People назвал Галь Гадот первой в списке 25 женщин, меняющих мир. На обложке People была опубликована фотография, на которой Гадот позирует вместе с четырьмя другими героинями: медсестрой Келли Линч, офицером ВМС Хадиджей Нашаг, сотрудницей калифорнийской пожарной службы Лави Джанг, врачом Лайзой Керл и офицером ВВС Стейси Роуз. В списке People были названы еще 20 других героинь, лишь немногие из которых известны по кинематографу или сцене. При этом в публикации отмечалось, что Галь Гадот – не просто актриса с удачно сложившейся карьерой. Редакция журнала напоминала, что она служила в ЦАХАЛе, что из-за этого фильм "Чудо-женщина" был запрещен к показу во многих арабских странах, что она воспитывает двух дочерей и проявила себя не только как талантливая актриса, но и как невероятно работоспособный человек и заботливая мать. Особо подчеркивалось, что Галь, как и ее супер-героиня, стремится изменить мир к лучшему.

Галь Гадот родилась 30 апреля 1985 года в Рош а-Аине. Служила в ЦАХАЛе. Карьера профессиональной модели Галь Гадот началась в 2004 году после победы на конкурсе "Королева красоты Израиля". В том же году она представляла Израиль на конкурсе "Мисс Вселенная" в Эквадоре. Позже работала в рекламных кампаниях Elite, "Супер-Фарм", La Perla Lingerie, Arena, Danza, Esprit и др. В 2007 году участвовала в фотосессии для журнала Maxim, организованной для израильских моделей, прошедших срочную службу в израильской армии. Свою первую кинороль сыграла в 2007-м в израильском сериале "Бубот" ("Куколки"). После чего была замечена в Голливуде и получила приглашение на работу в фильме "Форсаж-4". Она снялась в четырех сериях "Форсажа", потом сыграла в картине "Три девятки" и получила роль "Чудо-женщины" в фильме "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости". И получила главную роль в фильме "Чудо-женщина". Параллельно был снят фильм "Лига справедливости" с той же героиней. Галь Гадот входит в число самых высокооплачиваемых израильских моделей, занимая в этом рейтинге вторую строчку после Бар Рафаэли. Но ее заработки как актрисы значительно превышают доходы от модельного бизнеса.





