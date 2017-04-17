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Кинобоевик "Форсаж 8" установил рекорд продаж: более $530 млн за первый уикэнд

время публикации: 12:03 | последнее обновление: 12:03 блог версия для печати фото
Кинобоевик "Форсаж 8" установил рекорд продаж: более $530 млн за первый уикэнд

Мировые кассовые сборы голливудского фильма "Форсаж 8" (The Fate of the Furious) за первый прокатный уикэнд, по предварительным данным, составили около $532,5 млн, что стало абсолютным рекордом по данному показателю, сообщает ТАСС со ссылкой на отчет американской кинокомпании Universal Pictures, владеющей правами на картину.

Лента режиссера Феликса Гэри Грея, являющаяся восьмой частью популярной серии фильмов "Форсаж", побила предыдущий рекорд, установленный картиной "Звездные войны: Пробуждение силы", вышедшей на экраны в 2015 году и заработавшей на первый уикэнд $529 млн.

"Форсаж 8" также занял первую строчку рейтинга кассовых сборов за первый прокатный уикэнд в странах за пределами Северной Америки.

Universal Pictures отмечает, что речь идет о предварительных данных. Окончательные цифры будут опубликованы позднее, однако они не должны значительно отличаться от имеющихся показателей.

"Форсаж 8" с актерами Вином Дизелем и Дуэйном Джонсоном в главных ролях вышел в американский кинопрокат 14 апреля. Бюджет ленты составил $250 млн. Общие кассовые сборы от проката первых семи фильмов серии превысили $4 млрд.

Напомним, что с 4-й по 7-й фильм серии "Форсаж" в роли Жизель Яшар снималась израильская актриса Галь Гадот. Впрочем, в 7-м фильме показывалась лишь нарезка кадров с ее участием, а в 8-м фильме ее героиня не фигурирует. В течение последних двух лет Гадот занята, прежде всего, съемками в роли "Чудо-женщины" Дианы Принс в фильмах "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости", "Чудо-женщина" и "Лига справедливости".

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