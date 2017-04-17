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Досуг

Пугачева и Галкин отпраздновали Пасху в Иерусалиме

время публикации: 11:31 | последнее обновление: 11:40 блог версия для печати фото
В Храме Гроба Господня в Иерусалиме

В воскресенье, 16 апреля, в день праздника Пасхи популярный российский артист Максим Галкин опубликовал на своей странице в социальной сети Instagram фотографию, на которой он запечатлен вместе с женой – знаменитой певицей Аллой Пугачевой – около входа в Храм Гроба Господня в Иерусалиме.

Этот снимок был также опубликован многими российскими СМИ и широко комментируется в социальных сетях. Комментаторы особое внимание обращают на яркий наряд Галкина, в котором он отправился в храм.

Накануне, 15 апреля Алла Пугачева в кругу друзей отпраздновала свое 68-летие.

Максиму Галкину 40 лет. Он живет вместе с Аллой Пугачевой с 2005 года, в 2011-м они официально зарегистрировали свой брак и сыграли свадьбу. В сентябре 2013-го суррогатная мать родила для Галкина и Пугачевой двойню, дочь Елизавету и сына Гарри.

Христос Воскресе! #пасха #иерусалим #храмгробагосподня

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