Шведская певица Туве Лу устроила стриптиз на сцене во время фестиваля Coachella

29-летняя шведская певица Туве Лу во время выступления вместе с Визом Халифой на музыкальном фестивале Coachella в Калифорнии продемонстрировала со сцены обнаженную грудь.

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Фестиваль Coachella Valley Music & Arts в этом году проходит 14-16 и 21-23 апреля в долине Коачелла. Он считается одним из главных и самых массовых событий года в мире современной музыки. Этот фестиваль любят молодые, прежде всего, за свободу самовыражения. Коачеллу называют "жарким фестивалем": на фоне раскаленных пустынных пейзажей знаменитые музыканты выступают на сцене, а зрители откликаются на музыку танцами, иногда сопровождаемыми стриптизом.

Туве Лу (настоящее имя Эбба Туве Эльса Нильссон) пишет песни и выступает на сцене с детских лет. Она привлекла к себе внимание в 2013 году выпуском сингла "Habits", но настоящего успеха добилась с ремиксом хип-хоп продюсера Hippie Sabotage на эту песню, который получил название "Stay High". В марте 2014-го вышел ее дебютный мини-альбом Truth Serum, а через полгода – дебютный студийный альбом Queen of the Clouds. Туве Лу является автором песен таких артистов, как Icona Pop, Girls Aloud и Шер Ллойд.

29-летний уроженец Северной Дакоты Виз Халифа (настоящее имя Кэмерон Джибриль Томас) входит в число самых популярных рэпперов и хип-хоп исполнителей Америки. Ему довелось жить в Германии, Великобритании и Японии, пока он не оказался в Питтсбурге (12.12.12 был объявлен в этом городе "Днем Халифы"). О своих родителях – бывших военных, которые развелись, когда ребенку было три года – Халифа предпочитает не вспоминать. Но он любит рассказывать о своем деде-мусульманине, в часть которого взял арабский псевдоним ("халифа" означает "преемник"). Хотя дед мог бы не одобрить поведение внука, который открыто и постоянно употребляет легкие наркотики. С 2011 года у Виза Халифы был роман с моделью Эмбер Роуз, в феврале 2013-го у них родился сын, в через пять месяцев они поженились. Осенью 2014-го Виз и Эмбер разошлись из-за "непреодолимых противоречий". Вскоре стало известно, что Халифа нашел себе новую подругу – модель Playboy Карлу Хоу. С Туве Лу у него давние партнерские отношения, они неоднократно выступали вместе.