17 апреля 2017 г.
последняя новость: 09:32
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
08:43 Шведская певица Туве Лу устроила стриптиз на сцене во время фестиваля Coachella
11:23 What is Sexy 2017: юмор может быть сексуальным
10:51 "Габима" представляет мюзикл "Отверженные"
10:47 Детский спектакль "Легкий слон": чтобы взлететь, нужны не крылья, а счастье
02:57 "Мисс Россия 2017" стала 21-летняя Полина Попова из Свердловской области
07:26 ЕВС: Россию могут отстранить от участия в конкурсе "Евровидение-2018"
15:21 Русский балет и спектакли для детей. Афиша на выходные
10:13 Европейский вещательный союз: Россия не будет участвовать в "Евровидении-2017"
09:21 Юрий Шевчук об "истории слова". Интервью накануне гастролей в Израиле
06:56 СМИ сообщили о разводе актера Бена Аффлека и актрисы Дженнифер Гарнер
Досуг

Шведская певица Туве Лу устроила стриптиз на сцене во время фестиваля Coachella

время публикации: 08:43 | последнее обновление: 08:49 блог версия для печати фото
Туве Лу на фестивале Coachella. 16 апреля 2017 года
Виз Халифа и Туве Лу на фестивале Coachella. 16 апреля 2017 года
Туве Лу на фестивале Coachella. 16 апреля 2017 года
ВСЕ ФОТО

29-летняя шведская певица Туве Лу во время выступления вместе с Визом Халифой на музыкальном фестивале Coachella в Калифорнии продемонстрировала со сцены обнаженную грудь.

- Coachella 2017: звезды мира моды в океане музыки. Фоторепортаж

Фестиваль Coachella Valley Music & Arts в этом году проходит 14-16 и 21-23 апреля в долине Коачелла. Он считается одним из главных и самых массовых событий года в мире современной музыки. Этот фестиваль любят молодые, прежде всего, за свободу самовыражения. Коачеллу называют "жарким фестивалем": на фоне раскаленных пустынных пейзажей знаменитые музыканты выступают на сцене, а зрители откликаются на музыку танцами, иногда сопровождаемыми стриптизом.

Туве Лу (настоящее имя Эбба Туве Эльса Нильссон) пишет песни и выступает на сцене с детских лет. Она привлекла к себе внимание в 2013 году выпуском сингла "Habits", но настоящего успеха добилась с ремиксом хип-хоп продюсера Hippie Sabotage на эту песню, который получил название "Stay High". В марте 2014-го вышел ее дебютный мини-альбом Truth Serum, а через полгода – дебютный студийный альбом Queen of the Clouds. Туве Лу является автором песен таких артистов, как Icona Pop, Girls Aloud и Шер Ллойд.

29-летний уроженец Северной Дакоты Виз Халифа (настоящее имя Кэмерон Джибриль Томас) входит в число самых популярных рэпперов и хип-хоп исполнителей Америки. Ему довелось жить в Германии, Великобритании и Японии, пока он не оказался в Питтсбурге (12.12.12 был объявлен в этом городе "Днем Халифы"). О своих родителях – бывших военных, которые развелись, когда ребенку было три года – Халифа предпочитает не вспоминать. Но он любит рассказывать о своем деде-мусульманине, в часть которого взял арабский псевдоним ("халифа" означает "преемник"). Хотя дед мог бы не одобрить поведение внука, который открыто и постоянно употребляет легкие наркотики. С 2011 года у Виза Халифы был роман с моделью Эмбер Роуз, в феврале 2013-го у них родился сын, в через пять месяцев они поженились. Осенью 2014-го Виз и Эмбер разошлись из-за "непреодолимых противоречий". Вскоре стало известно, что Халифа нашел себе новую подругу – модель Playboy Карлу Хоу. С Туве Лу у него давние партнерские отношения, они неоднократно выступали вместе.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Досуг // 16 декабря 2014 г.
Модель Playboy намерена продать "домашнее видео" с Визом Халифой







  Rating@Mail.ru  
Понедельник, 17 апреля 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017