17 августа 2017 г.
последняя новость: 13:25
Вино в пещере льется рекой
Закрыта программа Юлии Меньшовой
Умерла Вера Глаголева
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
12:34 Датская группа Brothers Moving: уличный рок-н-ролл в Израиле
12:33 В Беэр-Шеве проходит выставка "Трик-Арт"
11:48 Телеканал HBO снова подвергся хакерской атаке, на этот раз в соцсетях
17:05 Фильм о мальчике, спасавшем евреев в годы Холокоста, снимает продюсер "Человека-паука"
13:47 Впервые в Израиле танцующие роботы Бланки Ли
10:56 В ноябре в Израиле "Вопли Видоплясова"
06:07 Установлено, какие сцены в сериале "Игра престолов" больше всего волнуют зрителей
21:08 Певица Тейлор Свифт выиграла суд по делу о сексуальных домогательствах
12:12 Скандал вокруг "Матильды": адвокат Учителя грозит Поклонской уголовным расследованием
12:00 Рой Янг с ансамблем в клубе "Шаблюль"
Досуг

Датская группа Brothers Moving: уличный рок-н-ролл в Израиле

время публикации: 12:34 | последнее обновление: 12:34 блог версия для печати фото
Датская группа Brothers Moving: уличный рок-н-ролл в Израиле

В четверг, 9 сентября, в Тель-Авиве состоится концерт датской группы Brothers Moving. Две гитары, бас, кахон и мощный хриплый вокал – добиваясь исключительно выразительного звучания полуакустических инструментов, датские музыканты легко покоряют любую публику: и случайных прохожих в разных странах, и взыскательных музыкальных критиков, и многотысячную аудиторию рок-фестивалей.

- Приобрести билеты на концерт группы Brothers Moving

Их популярность началась с роликов на ютьюбе: видео уличных выступлений Brothers Moving, снятые прохожими на телефон, набирали миллионы просмотров и получали восторженные комментарии в духе "потрясающие музыканты" и "так должна звучать уличная музыка".

Рок, соул, фанк, джаз, блюз, фолк – мастерски жонглируя жанрами, "братья" переносят на сцены клубных площадок темпераментность и непосредственность уличных выступлений.

Публикуется по материалам PR-агентства

facebook







  Rating@Mail.ru  
Четверг, 17 августа 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017