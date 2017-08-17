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Досуг

Телеканал HBO снова подвергся хакерской атаке, на этот раз в соцсетях

время публикации: 11:48 | последнее обновление: 11:48 блог версия для печати фото
Телеканал HBO снова подвергся хакерской атаке, на этот раз в соцсетях

Группа хакеров, именующая себя OurMine, взломала аккаунты телеканала HBO в социальных сетях Facebook и Twitter. Ранее у HBO были взломаны сервера.

Пока неизвестно, стоят ли за взломами одни и те же хакеры.

В Twitter телеканала хакеры разместили несколько сообщений. Одно из них гласило: "Здесь были OurMine. Мы проверяем безопасность вашей системы. Свяжитесь с нами, чтобы усовершенствовать свою защиту".

Ранее группа неизвестных хакеров взломала внутреннюю сеть HBO и выложила в свободный доступ эпизоды нескольких популярных сериалов, в том числе "Игры престолов" и "Умерь свой энтузиазм", а также нескольких сериалов, которые еще не вышли в эфир.

Издание Variety сообщало, что после того, как группа хакеров разметила в сети документы HBO, включая сценарий будущего эпизода сериала "Игры престолов", внутреннюю переписку, электронные письма, финансовые отчеты, трудовые соглашения и маркетинговые стратегии, руководство HBO предложило похитителям выкуп в размере 250 тысяч долларов, однако это предложение осталось без ответа.

Напомним, первая атака группы неизвестных хакеров на HBO произошла в конце июля, когда хакеры заявили, что взломали телеканал HBO и украли полтора терабайта данных.

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