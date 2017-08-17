В Беэр-Шеве проходит выставка "Трик-Арт"

В две оставшиеся субботы 19 и 26 августа сногсшибательная 3D выставка оптических иллюзий и трехмерной графики Trick Art будет работать с 10 утра до 10 вечера! (да-да, до 22:00!) Все в Беэр-Шеву, все на Trick Art! Выставка работает до 31 августа включительно.

Летние каникулы уже во второй своей половине, а нас и наших детей все еще неустанно продолжают развлекать и удивлять. Ломающая все стереотипы восприятия международная 3D выставка Trick Art в Беэр-Шеве - граффити-приключения от спрей-арт-группы "Brain Mash" - проходит в закрытом кондиционированном помещении зала "Ха-Кунхия" у северного въезда в город. Выставка для детей от 2 до 120 и любителей инстаграммного счастья, полтора часа радости и восторга.

- Приобрести билеты на выставку "Трик-Арт"

Никакого волшебства или обмана - только ловкость оптических иллюзий и тонкостей человеческого восприятия. Возникают оптические или зрительные иллюзии из законов оптики, физиологического устройства человеческого глаза, психологии зрительного восприятия. В искусстве намеренное искажение перспективы вызывает особые эффекты, хорошо известные по классическим работам Мориса Эшера и Сальвадора Дали.

Вот один из примеров того что есть на выставке – "комната Эймса". В основе комнаты "большой-маленький" лежит эффект "комнаты Эймса" - пример трехмерной оптической иллюзии. Комната спроектирована таким образом, что при взгляде спереди кажется обычной, с перпендикулярными стенами и потолком. На самом деле, форма комнаты представляет собой трапецию, где дальняя стена расположена под очень острым углом к одной стене и, соответственно, под тупым углом к другой. Правый угол, таким образом, значительно ближе к наблюдателю, чем левый. За счет иллюзии, усиливаемой соответственно искаженными шахматными клетками на полу и стенах, человек, стоящий в ближнем углу, выглядит великаном по сравнению со стоящим в дальнем. Когда человек переходит из угла в угол, наблюдателю кажется, что он резко растёт или, наоборот, уменьшается. Но даже теперь, после того, как мы, подобно команде Воланда, "разоблачили магию", эти эффекты не становятся менее завораживающими. А таких на выставке - немало!

Для удобства посетителей возле всех картин будут отмечены точки, с которых фотография получается наиболее правильным и убедительным образом.

"Trick Art" — выставка волшебных миражей и оптических иллюзий, одинаково впечатляющая как детей, так и взрослых. Важное обстоятельство во время летних каникул, когда семьи хотят провести свободное время вместе и провести его с толком – чтобы никто не скучал. На выставке Trick Art о существовании такого слова, как "скука" никто и помыслить не может. Полный обман мозга - вот к чему приводят трехмерные картины, нарисованные на двухмерных плоскостях. Как это происходит? В этом и заключается магия 3D искусства, которую израильтянам продемонстрирует группа Brain Mash — арт-дизайн студия в Новосибирске, мультимедийное сообщество, объединившее под своей крышей немало талантливых художников и дизайнеров. От арт-дизайн студии "Brain Mash" в Израиль приезжали Иван Копёнкин, Вадим Кулишов, Иван Афанасьев, Александр Аржанов и Василий Каптырев – художники направления "спрей-арт" Spray art — то есть рисования баллончиками краски с пульверизатором. Группа демонстрирует свое волшебное искусство по всему миру, а в Беэр-Шеву прибыла прямиком частью из Китая и частью из Германии. "Brain Mash" — это сообщество свободных художников и дизайнеров, у каждого из которых есть свое видение искусства, профессионализм и большой опыт работы. Все они — настоящие фанаты своего дела, вносящие в свои работы личные фантазии и переживания.

Публикуется по материалам PR-агентства