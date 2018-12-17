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Досуг

Филиппинка из Австралии завоевала титул "Мисс Вселенная 2018"

время публикации: 06:27 | последнее обновление: 07:31 блог версия для печати фото
Катриона Грей (Филиппины) - "Мисс Вселенная 2018"
Катриона Грей (Филиппины) - "Мисс Вселенная 2018"
Катриона Грей (Филиппины) - "Мисс Вселенная 2018"
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В Бангкоке (Таиланд) состоялся финал международного конкурса красоты "Мисс Вселенная 2018". Победительницей была объявлена 24-летняя Катриона Грей – филиппинка, выросшая в Австралии, обладательница титула "Мисс Филиппины".

В 2016 году Катриона была участницей конкурса "Мисс Мира", но тогда корона ей не досталась.

Грей стала четвертой филиппинкой в истории, завоевавшей титул "Мисс Вселенная".

Второе место на конкурсе "Мисс Вселенная 2018" отдано Тамарин Грин из Южной Африки, третье – Стефани Гутиерес из Венесуэлы.

В финальной пятерке были также представительницы Пуэрто-Рико и Вьетнама, в ТОП-10 – Канады, Коста-Рики, Кюрасао, Непала и Таиланда. Израильтянка Николь Резникова в финальный ТОП-20 не попала.

Победительница конкурса Катриона Грей родилась в австралийском Каирнсе. Ее отец – шотландец, мать – филиппинка. После окончания школы училась в музыкальном колледже в США. Она обладательница черного пояса стиля боевых искусств Чой Кван До. Увлекается джазом, поет в джазовой группе. Катриона является профессиональной моделью, работала в этом качестве в Маниле. В то же время она занимается проблемами филиппинской бедноты, жителей трущоб. пишет ABC-CBN News.

Отметим, что Катриона – звезда социальных сетей. У нее более миллиона подписчиков из разных стран мира, преимущественно из Филиппин и Австралии.



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