Главный приз Берлинского кинофестиваля впервые в истории получил израильский фильм

Вечером в субботу, 16 февраля, стали известны победители 69-го Берлинского международного кинофестиваля. Главный приз, "Золотой медведь", впервые в истории достался израильскому фильму. Он был присужден картине "Синонимы" режиссера Надава Лапида.

Фильм, в большой степени основанный на личном опыте Лапида, рассказывает о молодом израильтянине, перебравшемся во Францию и пытающемся забыть о своих корнях.

Лучшим актером кинофестиваля признан Ван Цзинчунь, а лучшей актрисой – Юн Мэй. Они награждены за роли в фильме "Прощай, мой сын" (Китай).

"Серебряного медведя" за лучшую режиссуру получила Ангела Шанелек за фильм "Я был дома, но…" (Германия), приз за лучший сценарий был вручен Роберто Савиано за фильм "Пираньи Неаполя" (Италия).

Гранд при жюри Берлинале удостоилась картина "Крушитель системы" Норы Фингшайдт (Германия).