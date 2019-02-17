18+
17 февраля 2019 г.
последняя новость: 03:08
Израиль побеждает в борьбе с раком
Почему Трамп объявил ЧП и что теперь будет?
Неожиданная версия появления «Купола Скалы»
Четыре замечания о Нетаниягу, Дери, ЦСБ и Йом-Тов Самии
Госслужащие в пересчете на шекели
Google и Facebook делают СМИ предвзятыми
Как мы их встретим
Проект "Святая Земля"
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
01:25 Главный приз Берлинского кинофестиваля впервые в истории получил израильский фильм
08:54 Аль Пачино сыграет "охотника за нацистами"
06:33 "Как бы быть счастливым". Виктор Шендерович в передаче "Детский недетский вопрос"
15:57 Легендарная рок-группа Bon Jovi выступит в Израиле в ходе международного турне "This House is not for Sale"
09:57 Что подарить на 14 февраля? Только 3 дня романтичные скидки на европейскую мебель
13:01 В апреле в Израиле впервые выступит одна из самых ярких и эпатажных певиц России 2000-х
10:58 Органная музыка, виртуозная и романтическая. Два концерта в центре искусств ELMA в марте
09:34 Впервые в Израиле легендарный московский Театр.doc
09:32 8 марта в Тель-Авиве прима-балерина Мариинского театра Диана Вишнева и фестиваль Context
00:52 Определился представитель Израиля на "Евровидении-2019" в Тель-Авиве
Загрузка...
Досуг

Главный приз Берлинского кинофестиваля впервые в истории получил израильский фильм

время публикации: 01:25 | последнее обновление: 01:50 блог версия для печати фото
Надав Лапид на церемонии вручения вручения наград Берлинского кинофестиваля, 16 февраля 2019 г.
"Золотой медведь" Берлинского кинофестиваля

Вечером в субботу, 16 февраля, стали известны победители 69-го Берлинского международного кинофестиваля. Главный приз, "Золотой медведь", впервые в истории достался израильскому фильму. Он был присужден картине "Синонимы" режиссера Надава Лапида.

Фильм, в большой степени основанный на личном опыте Лапида, рассказывает о молодом израильтянине, перебравшемся во Францию и пытающемся забыть о своих корнях.

Лучшим актером кинофестиваля признан Ван Цзинчунь, а лучшей актрисой – Юн Мэй. Они награждены за роли в фильме "Прощай, мой сын" (Китай).

"Серебряного медведя" за лучшую режиссуру получила Ангела Шанелек за фильм "Я был дома, но…" (Германия), приз за лучший сценарий был вручен Роберто Савиано за фильм "Пираньи Неаполя" (Италия).

Гранд при жюри Берлинале удостоилась картина "Крушитель системы" Норы Фингшайдт (Германия).

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Досуг // 27 января 2019 г.
"Магазинные воришки": о семье, о Японии и не только. В марте в Израиле – показ с титрами на русском языке
// NEWSru.co.il // Досуг // 27 января 2019 г.
Малобюджетная картина о Холокосте, снятая на деньги создателей, стала сенсацией
// NEWSru.co.il // Досуг // 16 декабря 2018 г.
Польская любовь и "Холодная война" Павла Павликовского: показы в январе
// NEWSru.co.il // Досуг // 8 ноября 2018 г.
В Израиле с успехом прошел фестиваль российского кино





  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 17 февраля 2019 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2019