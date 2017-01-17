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Досуг

"Алайкум Салам": актриса Линдси Лохан исчезла из социальных сетей

время публикации: 07:52 | последнее обновление: 07:59 блог версия для печати фото
Линдси Лохан. Флоренция, 9 января 2017 года
Линдси Лохан
Линдси Лохан
ВСЕ ФОТО

На прошлой неделе со страницы 30-летней американской актрисы Линдси Лохан в социальной сети Instagram были удалены все фотографии и оставлена единственная запись: "Alaikum salam".

Twitter актрисы также опустел.

При этом в Instagram Лохан есть ссылка на ее аккаунт в социальной сети Facebook, где последняя запись датирована 29 декабря 2016 года, а в комментариях можно увидеть записи, оставленные мусульманами, которые поздравляют актрису с переходом в ислам и дают ей советы о том, как начать новую жизнь.

The Daily Beast отмечает, что Линдси Лохан еще в 2015-м заинтересовалась Кораном и в последние годы неоднократно посещала мусульманские страны.

Однако GossipCop.com настаивает на том, что Лохан не принимала ислам. Это издание приводит комментарий Дины Лохан, матери актрисы, которая подтверждает, что Линдси стала интересоваться религией, но настаивает на том, что дочь не стала мусульманкой.

Сама Лохан в прошлом году говорила, что изучает ислам. Она также заявляла, что Коран в Америке воспринимают не таким, каким он является на самом деле.

Отметим, что для Линдси Лохан социальные сети были существенным источником дохода. В Instagram, Twitter и Facebook у нее более 20 миллионов подписчиков.

Линдси Лохан неоднократно оказывалась героиней скандалов и даже представала перед судом из-за правонарушений, связанных с употреблением наркотиков. Актриса, сыгравшая примерно в 30 голливудских фильмах, за 20 лет кинокарьеры не завоевала никаких заметных призов. Ее особая популярность объясняется скандальным образом жизни и тем, что она часто снималась обнаженной.



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